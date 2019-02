La gama ecológica aumenta Además de en la versión de cuatro puertas, la mecánica híbrida se incorpora al familiar. FORD MONDEO 2019El Ford Mondeo vuelve a la carga con pequeños detalles estilísticos, una mayor tecnología y un nuevo familiar con mecánica híbrida REDACCIÓN MOTOR Sábado, 2 febrero 2019, 00:50

El Salón del Automóvil de Bruselas fue la ocasión elegida por Ford para presentar las novedades que incorpora en este 2019 el Ford Mondeo. El modelo de la marca del óvalo no ha sufrido grandes cambios en su aspecto exterior. La parrilla delantera es de nuevo diseño, sobre todo lo podemos apreciar en el parachoques delantero con los faros antiniebla, así como en el aspecto de los faros delanteros y traseros. La parte de delante tiene un toque agresivo muy atractivo, sobre todo en los acabados ST-Line y Vignale. El interior también recibe pequeños retoques, como en el cuadro de mandos o los nuevos diseños de tapizados. Ford adelanta que la tecnología y las funciones de seguridad van a estar muy presentes en esta nueva versión, que cuenta con todos los sistemas de conectividad junto a una pantalla táctil de ocho pulgadas. Además, tiene funciones como la de aparcamiento asistido, control de velocidad por radar con función 'stop and go', cinturones traseros hinchables o reconocimiento de señales.

Los mayores cambios del Mondeo llegan en la gama de motores. La marca americana ofrece un motor gasolina tricilíndrico de 1.5 litros de 165 caballos de potencia, además de tres opciones diésel de 2.0 litros con potencias de 120, 150 y 190 caballos. En las dos últimas versiones, el Mondeo puede ir unido a una caja de cambios automática de ocho velocidades, aunque también podemos seleccionar el cambio manual de seis marchas. En el caso de la opción de gasolina, Ford anunció un consumo de 6,5 litros a los cien kilómetros. En los diésel, dependiendo de la versión, los consumos están situados entre los 4,5 y 4,9 litros por cada cien kilómetros recorridos. Pero la mayor novedad llega con el motor híbrido, que cuenta con una nueva versión de carrocería: la familiar.

CONCLUSIÓN

Una nueva era

Los Mondeo hybrid berlina y familiar equipan una mecánica que genera una potencia conjunta de 187 caballos. Su motor de gasolina 2.0 de 140 CV ser une a otro eléctrico de 120 CV, pero el rendimiento máximo conjunto es de esos 187 CV. La batería, de 1.4 kilowatios de capacidad, se ubica bajo el piso del maletero.

La llegada de la versión híbrida al Mondeo familiar es una apuesta doble, por una parte por los coches con etiqueta 'eco' y, por otra, por la planta de Valencia, donde se produce el modelo para todos los mercados europeos.

Las primeras unidades llegarán a los concesionarios a mediados de año, aunque en breve se conocerán los precios y se empezarán a realizar pedidos. A pesar de que el segmento de las berlinas está en declive en favor de los SUV, la marca ha vendido, desde 2015, más de 250.000 unidades del nuevo Mondeo, cuya versión híbrida sigue ganando cuota de mercado en toda Europa, de ahí el empuje de la versión familiar, la más vendida en muchos mercados.

Ford apuesta por el mercado híbrido con la versión familiar del Mondeo, que se suma a la opción sedán ya disponible. Con una mejora de las tecnologías y seguridad, pocos cambios estéticos y una amplia gama de motores, el renovado Mondeo va a dar mucha guerra en el mercado a partir de mediados de 2019.