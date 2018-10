UNA GALA CON MUCHO MOTOR

Sí, la tercera edición de la Gala del Motor de la Comunidad Valenciana, organizada por AVIA (clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana), celebrada en Las Arenas en la noche del pasado jueves, vino a mostrar la gran potencia que tiene ese motor que mueve al sector de la industria que alimenta las grandes cadenas de montaje de muchas fábricas de automóviles con sus componentes, su logística y su constante evolución tecnológica.

No cabe duda de que nuestra Ford -nuestra porque la tenemos aquí en Valencia-, ha sido la gran locomotora que ha impulsado a este sector industrial, pero no es menos cierto que si la firma norteamericana fue en su inicio la que posibilitó su desarrollo, sin el gran espíritu emprendedor de unos empresarios acostumbrados a grandes sacrificios, como los que se encontró cuando desembarcó en Almussafes, no hubiera sido posible alcanzar las cotas de calidad que ahora premia a estos empresarios con tener que atender pedidos de otras muchas marcas de automóviles.

El acto, presidido por la nueva presidenta de AVIA, la empresaria Mónica Alegre, quien estuvo acompañada por el conseller de Industria, Rafael Climent, contó en esta ocasión, además de con reconocimientos a empresas y personas, un gran apartado dedicado a la memoria de quien fue el impulsor de AVIA, que este año cumple ya sus primeros quince años de existencia, el recordado Emilio Orta.

El homenaje al recuerdo de la persona de Emilio Orta, contó con un epílogo desenfadado pero muy sentido de Elena Lluch, gerente de AVIA y María Jesús Mínguez, de Nebo comunicación. Dos personas que colaboraron muy estrechamente con el, y que quisieron que su espíritu desenfadado no faltara en una gala que es todo un homenaje.