FERRARI VUELVE AL CIRCUIT

Nos deja la actualidad numerosos temas que comentar en esta columna, como el futuro traslado de la producción del Ford Connect a México, provocada por los aranceles que el presidente Donald Trump quiere imponer a los coches fabricados en Europa pero que, en vez de afectar a las marcas premium afectan más a los 'populares'; o el arranque magnífico de la temporada de Fórmula 1, con un Valtteri Bottas desatado que quiere poner en apuros a Hamilton. Recordemos que el británico ya perdió un título a favor del teórico segundo piloto del equipo Mercedes, Nico Rosberg. Pero aún así vamos a hablarles de Ferrari.

Y no es que esté de capa caída el equipo de Fórmula 1, en absoluto. La Scuderia va a dar mucha guerra este año, donde va a ser tan interesante su lucha con Mercedes como las intrigas palaciegas entre sus pilotos, Vettel y Leclerc, con la siempre presente y alargada sombra de Fernando Alonso. No, no venimos a hablar de aquí de Fórmula 1, aunque nos apasione, sino de Ferrari.

El próximo fin de semana, es decir, 29, 30 y 31 de marzo, el Ricardo Tormo vestirá sus mejores galas para acoger a una marca que quiere a Valencia como ninguna otra, ya que llegan las carreras de la Ferrari Challenge. A punto estuvimos de tener aquí el 'parque Ferrari' que finalmente se fue a Port Aventura, pero no por ello la marca deja de sentirse aquí 'como en casa'. Hace dos años celebró en Cheste parte de su 50 aniversario con sus mejores galas y, la próxima semana vuelven a Valencia a celebrar pruebas de la Ferrari Challenge, ocasión única para vivir y ver el ambiente que realmente se mueve alrededor de la marca italiana. Con entrada gratuita y paddock visitable, la ocasión es inmejorable. Y si de verdad quieren impregnarse del espíritu de la marca italiana, la ocasión es inmejorable.

Hagan un hueco en su agenda y disfruten de la pasión de los motores, en estos tiempos cambiantes uno nunca sabe si puede ser la última ocasión antes de que los prohiban.