El familiar más completo

Diseño característico de los faros traseros de Volvo. VOLVO V60 D4 INSCRIPTION | El nuevo V60 de Volvo reúne toda la seguridad que caracteriza a la marca con un vanguardista diseño y unos motores de calidad

Volvo es una marca experta en automóviles familiares, y aunque en los últimos tiempos su gama de modelos SUV es la protagonista de las mejores ventas, las carrocerías familiares siempre han sido la piedra angular de la gama, y al alto de gama V90, un tipo de modelo poco habitual en el mercado, se suma ahora el V60, el familiar más vendido de la marca sueca.

Totalmente nuevo

La nueva generación estrena casi todo, tanto chasis, como diseño y configuración interior. Tiene las líneas vanguardistas de los últimos modelos de la marca, y a ello se une un mayor tamaño en longitud y anchura que proporcionan un interior más amplio y una capacidad de maletero muy superior, dos de los puntos débiles en la anterior generación. En cuanto al diseño, es similar al de los últimos Volvo, con una delantera con muchas rectas y aires vanguardistas y una trasera muy práctica que es suficientemente vertical para dar una gran capacidad al maletero.

Nuestro modelo tiene un motor de 190 caballos, pero podemos encontrar de 150 o 310 Las cualidades del nuevo Volvo V60 apuntan hacia dónde irá la automoción en el futuro

En el interior del coche encontramos las últimas novedades de la gama. Destaca sobretodo la ausencia de botones, sustituidos casi todos ellos por pantalla digital táctil central, una pantalla de estilo iPad que se ubica de manera vertical desde la que accedemos a los controles principales del coche, climatización, navegador, equipo multimedia, etc. Detrás del volante, el cuadro de mandos también es digital, y a ello se suma el 'head-up display', un sistema que refleja en el parabrisas la información principal del modelo, como la velocidad, las señales de tráfico o indicaciones del navegador.

Sin temor al diésel

Aunque Volvo ya ha anunciado que no va a seguir evolucionando los motores diésel, ahora mismo suponen la mayoría de las ventas de su gama y no es de extrañar, porque el cuatro cilindros de 2 litros funciona de maravilla, y se ofrece en dos versiones, con 150 o 190 CV. En este caso nos ocupa la versión de 190, la más equilibrada de la gama tanto por potencia como por prestaciones. Se une a un cambio automático de ocho velocidades que permite sacar un buen rendimiento con un bajo consumo. Sobre todo en carretera que es el hábitat natural de este tipo de modelos. Sin embargo, en ciudad le cuesta un poco más acelerar y el cambio no resulta tan veloz como en la autopista o autovías, donde rápidamente se ubica en la zona baja de cuenta revoluciones para otorgar unos consumos entre los seis y siete litros de promedio.

En cuanto a conducción, destaca un tacto más deportivo de lo habitual en la gama Volvo, y es que ya que el cliente que compra un modelo familiar se decanta por los tipo SUV, la marca al otorgado una puesta a punto más dinámica a este modelo familiar, que destaca por una gran precisión el volante y por un balanceo de la carrocería mucho menor que en los anteriores modelos de perfil familiar. Esto permite que, sin reducir el confort de marcha, tengamos mayor precisión al volante, y que las altas velocidades y los largos trayectos sean perfectamente asumibles por un coche de este tipo con reducido consumo.

A tope de tecnología

El V60 tiene todas las novedades en seguridad, y añade algunos nuevos extras, como la ayuda en las maniobras de frenada evasivas o la frenada de emergencia cuando detecta un vehículo que viene de frente en una carretera de doble sentido. Esto se suma a los habituales sensores de presencia de ángulo muerto o el control de trayectoria del carril con movimiento correctivo de volante, un sistema que anticipa la futura conducción autónoma.

Llega el momento de hablar de los precios del V60, y es que el nuevo modelo de la marca sueca se sitúa con tarifas en torno a los 35.000 euros para el inicio de su gama, y en esta versión con el motor diésel más potente y el acabado más alto de gama supera por poco los 50.000 euros. Es una tarifa elevada, que podemos completar a base de opciones numerosas pero no muy caras, lo que permite crear un modelo completamente diseñado a nuestro gusto. De este modo tendremos uno de los familiares más eficaces de todo el mercado, con mayor personalidad, más seguridad, un muy buen nivel de equipamiento, y una fiabilidad de gran calibre.

El nuevo V60 de Volvo se convierte en uno de los familiares más atractivos de los modelos de gama alta, tanto por su variedad de motores como por su diseño interior y equipamiento, un coche que no nos ha dejado indiferentes.