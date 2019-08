El rey de la eco-movilidad Diseño similar al del resto de la gama, pero con la parrilla cerrada. Con casi 500 kilómetros de autonomía por poco más de 40.000 euros, el Kia e-Niro se convierte en el eléctrico de moda ALEX ADALID Viernes, 9 agosto 2019, 23:40

El Kia Niro se ha convertido en uno de los coches ecológicos de referencia en el mercado. Nació como híbrido, versión que sigue siendo la más vendida, pero poco después añadió un modelo híbrido enchufables con batería para unos 50 kilómetros y motor gasolina para seguir en marcha y, en su nueva entrega, una mecánica totalmente eléctrica que, además, se presenta con dos versiones.

Se trata del Kia eNiro un modelo en el que, aunque el diseño cambia en algunos detalles, es a nivel técnico donde están las novedades, con dos versiones de 136 y 204 CV que se alimentan con baterías de 39 kilowatios en el primer caso, lo que da una autonomía de 290 kilómetros; y de 64 kilowatios en el modelo más potente, con 455 kilómetros de autonomía. El primero se ofrece desde 33.670 euros y el segundo, desde 38.670, con un nivel de equipamiento más alto, lo que ha hecho que el más potente y de mayor autonomía sea el auténtico superventas.

CONCLUSIÓN

Tranquilidad eléctrica

La autonomía y el refinamiento de marcha es similar a la de eléctricos que cuestan el doble Por primera vez, usamos un eléctrico sin preocuparnos por la autonomía durante toda una semana

Tras nuestra breve prueba en Madrid, lo ensayamos ahora durante una semana en Valencia, y lo primero que sorprende al coger los mandos del coche es que señale 461 kilómetros de autonomía, todo un alivio en un eléctrico, ya que significa que no vamos a tener que pensar en cargarlo en casi toda la semana.

El Niro es un coche que gusta. No es ni turismo ni SUV, así que el término 'crossover' le viene al dedillo. Atractivo en su exterior gracias a detalles como leds, cromados o llantas, el interior termina por convencernos. Hay calidad a la alemana, con muy buenos ajustes, disposición de manos de estilo japonés, con muchos botones para diferentes funciones, y realización coreana: las cosas están bien diseñadas y la marca incorpora todo o que funciona en otros fabricantes.

Por ejemplo la pantalla táctil se ubica perfectamente y da muy buena información; hay muchos huecos para dejar todo tipo de objetos, los asientos son calefactables y ventilados, podemos elegir climatización sólo para el conductor... la lista es larga, y las cualidades, muchas. Cuatro adultos pueden viajar cómodamente y en un silencio, con un maletero bastante amplio, de 450 litros.

Como en todo eléctrico, en marcha sorprende. Es pesado, pero apenas se nota al volante, ya que la respuesta es inmediata y el coche, muy veloz, así cubrimos toda una semana de trayectos interurbanos, carretera, algo de autovía y mucha ciudad sin problemas de autonomía. De hecho devolvemos el coche con más de 300 kilómetros recorridos y 110 de autonomía. La marca confirma que muchos usuarios recorren más de 500 kilómetros con cada recarga, y es que su consumo, un aspecto que aún no valoramos a fondo en los eléctricos, es bastante bajo, con gran eficiencia en el uso de la energía eléctrica.

El eléctrico más completo

Lo mejor del eNiro es que hace todo lo que un eléctrico premium, como un gran refinamiento, mucha potencia, confort y elevada autonomía, a un precio que, si bien no es económico, no es caro. Algo más de 40.000 euros por un eléctrico con esta capacidad es, ahora mismo, de las mejores ofertas del mercado, un coche que nos permite pasar la semana sin obsesionarnos por los enchufes, y realizar ciertos viajes sin el agobio de no llegar a nuestra meta. Como todos los eléctricos, aún no sirve para largos viajes, condicionados por la ausencia en España de puntos de carga que requieren más planificación.

El e-Niro se convierte en uno de los eléctricos de referencia, detalle al que suma la carrocería tipo crossover, excelentes ayudas a la conducción y un nivel de calidad general muy elevado. Es muy difícil encontrar pegas relevantes en un coche excelente con un precio muy competitivo.