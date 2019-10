Ecologista urbano y a la moda El tono gris y las nuevas llantas le sientan a la perfección al Kona. El Hyundai Kona híbrido se convierte en una gran opción para los que quieren bajo consumo, confort y etiqueta 'eco'HYUNDAI KONA 1.6 GDI HYBRID REDACCIÓN MOTOR Sábado, 5 octubre 2019, 00:45

Lo verde está de moda, y además es necesario, pero en el mundo del automóvil no tiene porqué ser incómodo, y el Kona híbrido está aquí para demostrarlo. Si la versión eléctrica de este Hyundai ya nos dejó un excelente sabor de boca con una amplia autonomía -más de 400 kilómetros- que hace que nos olvidemos de recargar durante muchos días, el híbrido es un coche similar en cuanto a uso: no tenemos que preocuparnos de nada, solo de conducir como cualquier día, ya que las baterías son del tipo auto-recargable y, por tanto, no hay que enchufar nunca el coche a la red eléctrica, ya que la batería se recarga en las frenadas y permite menor consumo, menos emisiones y más confort.

Para comprobarlo tenemos un Hyundai Kona híbrido en Valencia. Las primeras impresiones, tras nuestro habitual viaje de Madrid a Valencia, son óptimas. El híbrido no cambia el comportamiento del coche en carretera, pero sí lo hacer más confortable. El cambio automático va de maravilla y el Kona se 'deja caer' de la capital hasta la ciudad del Turia con consumos de pocos más de seis litros a pesar de un ritmo veloz.

Más confortable

El modelo híbrido no hay que recargarlo en la red, y reduce consumo y emisiones con gran confort A la venta desde 22.590 euros, se convierte en uno de los eco más atractivos del mercado

Ya en la urbe empezamos a disfrutar de sus ventajas. Para empezar, la comodidad del cambio automático, que hace que conducir sea más sencillo, sin embrague, sin tirones y con el coche a punto después de cada parada. Las cualidades se ponen en relieve al ponernos en marcha. El empuje de la parte eléctrica hace que el Kona acelere desde parado de manera contundente. Salir de un 'stop' o incorporarse a una rotonda cargada de tráfico es fácil, seguro y agradable, ya que le aceleración es sin interrupciones.

Por dentro el Kona estrena una gran pantalla central repleta de información, pero muy fácil de leer. Ni siquiera en coches premium que cuestan mucho más que este modelo hemos visto una pantalla tan grande, clara y fácil de utilizar, ya que también es táctil, todo un acierto. Las plazas traseras son de tamaño normal en un coche de este tamaño, suficiente para alojar hasta dos sillitas infantiles y hacer nuestro habitual 'reparto' por las mañanas, dejando a los pequeños en el cole del camino al trabajo o a otras tareas. En cuanto al maletero, el Kona no ha perdido volumen de carga, y es uno de los pocos híbridos que puede presumir de ello, así que nos deja sorprendidos con un volumen adecuado para el día a día o el fin de semana.

También excursionista

Los primeros compases con este coche de etiqueta eco nos dejan satisfechos, ahora nos falta afrontar varias semanas con viajes, reuniones, compras y mucho uso diario para conocer a fondo el SUV de Hyundai, uno de los coches con etiqueta eco más atractivos y económicos -desde 22.590 euros- del mercado.

Otra ventaja interesante es la etiqueta 'eco' de la DGT; que permite pagar menos impuesto de circulación, poder acceder al centro de las ciudades que ya imponen limitaciones y contar con un buen valor de reventa futuro.