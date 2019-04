Todavía más ecológico Salvo algunos detalles del paragolpes, la trasera es similar al Niro convencional. Tras las versiones híbridas e híbridas enchufables, Kia lanza ahora el Niro eléctrico, con dos versiones y hasta 455 kilómetros de autonomíaKIA E-NIRO MARIO ESCAT MADRID Sábado, 13 abril 2019, 00:51

El fabricante coreano nos presentó su nuevo Kia e-Niro, que es la versión eléctrica del Niro que salió al mercado en 2016. Su carrocería presenta cambios estéticos con respecto al resto de la gama, muy especialmente en su calandra delantera, que prescinde de la rejilla, al no ser necesaria ninguna ventilación, y es sustituida por una cubierta carenada que contiene en su interior la toma para el enchufe de recarga. El modelo se identifica por unas molduras de color azul, nuevos parachoques, pilotos led y nuevas luces diurnas, protecciones laterales y llantas de 17 pulgadas. Con estas variaciones, tiene un coeficiente aerodinámico menor. Otra ventaja es que la capacidad de su maletero, al no tener que dejar hueco debajo a las salidas de escape, es de 451 litros, realmente amplio.

Máxima autonomía

CONCLUSIÓN KIA E-NIRO Batería Potencia Autonomía Precio 36 kilowatios 136 CV 289 km31 150 64 kilowatios 204 CV 455 km36 855 *Precios con promociones de la marca incluidos.

Su mecánica cuenta con dos versiones. La primera tiene un motor de 136 CV y batería de 39,2 kilowatios, lo que le proporciona una autonomía de 289 kilómetros, y la más potente, que será la más vendida, motor de 204 CV y batería de 64 kilowatios, con lo que puede recorrer hasta 455 km sin tener que recargar. La tecnología de frenada con recarga y la asistencia predictiva a la conducción ayudan a aumentar el rango de uso eligiendo el momento óptimo de recarga en marcha.

Dos versiones con 136 y 204 CV y baterías de 40 o 60 kilowatios, los precios son de 31.150 o 36.855 euros El E-Niro se convierte en un modelo para los eléctricos: bonito, de alta autonomía y con tarifa razonableEl e-Niro cuenta con dos versiones, una presenta una autonomía de 289 km y la otra de 455

Las prestaciones con el motor de 204 caballos le permiten acelerar hasta 100 por hora en 7,8 segundos -9,8 para el de 136 CV-, y conectando el e-Niro a un cargador rápido se puede pasar de un 20 a un 80 por ciento de la carga total en 54 minutos. Con el cargador doméstico, la carga completa se alarga según la potencia contratada hasta las 10 horas. Para conducir, el e-Niro tiene levas en el volante que sirven para recargar la batería, y cuenta con cuatro modos de conducción que varían aspectos como la amortiguación o la respuesta al acelerador, por ejemplo.

Primer contacto

Pudimos probar la versión de mayor autonomía y más equipada. El primer vistazo al interior nos produce una excelente impresión, ya que tiene unos muy buenos acabados y materiales, todo tipo de ayudas a la conducción, reglajes de los asientos y volante y una buena disposición de todos los mandos y testigos.

Al poner en marcha el motor eléctrico, lógicamente, no detectamos ruido alguno, tan solo el del contacto de los neumáticos con el suelo. Tras un recorrido breve por la nueva 'Manzana Central' de Madrid, en la que, por cierto, no detectamos una importante disminución del tráfico, nos dirigimos en un recorrido por carreteras variadas hacia Illescas -Toledo-. Manejar este nuevo e-Niro es sencillo, aunque si queremos exprimir al máximo sus posibilidades de ahorro, conlleva un buen periodo de aprendizaje. En primer lugar, si apretamos la leva izquierda del volante, la velocidad se reduce considerablemente -la batería se recarga-, e incluso, podemos llegar a parar el coche sin tocar el pedal del freno. También, cuando levantamos el pie del acelerador la velocidad de reduce notablemente, con lo que, para habituarse a estos 'nuevos' elementos se necesitan algunos kilómetros de rodaje. No obstante, si el conductor, simplemente, quiere rodar sin fijar su atención en estos modos 'ahorro de energía', el nuevo e-Niro, es toda una delicia, con un confort de marcha envidiable, aceleraciones fulgurantes y buenas reacciones en todo tipo de trazados. Las plazas traseras son muy confortables y amplias, y el maletero es de sencillo acceso y gran capacidad.

Por supuesto, el interior se adapta al estilo 'eco', y hay un mando rotatorio en el lugar donde estaba la palanca de cambios, nuevos detalles interiores, pantallas digitales en el lugar del cuadro de relojes e información constante de la reserva de batería y del tipo de conducción para 'motivar' un mayor ahorro al volante. Tapizados e iluminación completan los cambios del habitáculo.

Al volante debemos comentar lo bien que funcionan las asistencias de conducción de Kia, comunes al resto de la gama. El sistema de mantenimiento del coche en el carril sitúa al Niro en el centro del mismo, el radar de velocidad funciona sin brusquedad y los avisos anti-colisión no son intrusivos.

El e-Niro, en números

Hay tres niveles de acabado disponibles: 'Concept', 'Drive', 'Emotion' y un pack 'Luxury'. Los precios de venta, con promoción y descuento por financiación, oscilan entre los 35.000 y 39.000 euros, a lo que se podría añadir los posibles descuentos del Plan Movens del Gobierno, que tienen que activar los gobiernos autonómicos, así que pueden tardar un tiempo.

El Kia e-Niro se convierte en uno de los mejores coches eléctricos del mercado. Tiene una gran batería de 60 kilowatios, autonomía de sobra para un uso cotidiano que no incluya largos viajes, es bonito, cómodo, amplio y su precio, para ser eléctrico, es adecuado: 31.150 euros.