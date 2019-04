Diversión a la americana En la categoría Élite 2 veremos a los pilotos más experimentados de la competición. El espectáculo de la Euro-NASCAR llega a Cheste acompañado de concentraciones de coches USA, food-trucks, hinchables y una gran animaciónVALENCIA NASCAR FEST NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 13 abril 2019, 00:51

Todo espectáculo que llega al Circuit Ricardo Tormo quiere repetir. Le ocurre a Ferrari, que solo piensa en Valencia cuando es hora de disputar las carreras de la 'Challenge', también a Lamborghini para su trofeo y, por supuesto, a la Euro-NASCAR que, año tras año, repite su visita al trazado de Cheste.

La categoría americana lleva años intentando abrirse camino en Europa. No cuenta con los mismos coches ni audiencia que en Estados Unidos, pero no por ello deja de ser un gran espectáculo para el público. La dirección del Ricardo Tormo decidió apostar por este evento como uno de los de 'la casa', aumentando su promoción con la organización de diferentes concentraciones de coches 'made in USA' en un ambiente de carreras. El resultado lo podremos vivir en primera persona durante todo el fin de semana en el Circuit.

Tanto el sábado 13 como el domingo 14 de abril se correrá una carreras de cada categoría: Élite 1 y Élite 2. La primera se puede nombrar como la 'clase reina', y es que en ella participan pilotos de primer nivel, los más experimentados en la competición, como por ejemplo el español tres veces campeón de este certamen, Ander Vilariño, o el ganador de la NASCAR americana Bobby Labonte. En la segunda categoría podremos disfrutar de carreras de las jóvenes promesas, que se enfrentan además contra pilotos amateur. Pero no solo el rugir de los motores, el espectáculo a la americana y las emocionantes batallas en pista son los protagonistas, y es que este año se ha sumado a la competición un piloto histórico: Jacques Villeneuve. El campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador de las 500 millas de Indianápolis participará en la presente temporada de las Whelen NASCAR Euroseries y se estrenará en carrera en el Ricardo Tormo. Podremos volver a ver en pista a este icono del mundo del automovilismo que ya tuvo la oportunidad de competir con coches similares en las tyres National Series de NASCAR y en las NASCAR Pinty's Series en Canadá. Todo un privilegio para los más nostálgicos del motorsport.

Pero las intensas carreras americanas no son las únicas del fin de semana, la Copa Clio también se correrá en el Circuit. Esta prueba será también la primera cita del año para esta competición de Renault que se disputa con los Clio IV. Conduciendo estos coches que se enfrentan en igualdad de condiciones, puede que encontremos a jóvenes promesas y futuros campeones, como ya lo fueron en su día pilotos como Carlos Sainz, Luis Pérez Sala, Salvador Cañellas o Luis Villamil. Es una copa monomarca con mucha historia, y es que hace 51 años la marca francesa abría el camino de las copas monomarca en nuestro país con la Copa R8 TS, a la que siguieron la Renault 5, la 5 Turbo y la Mégane hasta llegar a la Clio en sus diferentes evoluciones. De nuevo, el Circuit Ricardo Tormo nos da otra oportunidad para disfrutar de la familia, amigos y carreras de alto nivel cerca de casa. De nuevo Valencia vuelve a ser referencia mundial con un evento único en España.