Desde otra dimensión Los faros led traseros son muy innovadores, y cuenta con un gran alerón. El Centodieci se convierte en la nueva maravilla de la automoción creada por Bugatti, con 1.600 CV y un pedacito de historia en su almaBUGATTI CENTODIECI NACHO MARTÍN-LOECHES Viernes, 30 agosto 2019, 23:56

Bugatti nos tiene acostumbrados en los últimos años a fabricar coches de ensueño, superdeportivos que alcanzan un lujo y una deportividad envidiables, pero no siempre ha sido así, ya que la historia de la marca ha pasado por períodos no tan buenos. Y, ¿por qué hacemos referencia a esta parte negativa de la marca? Porque el coche del que vamos a hablar, el Bugatti Centodieci hace referencia con su nombre y diseño al Bugatti EB110, un superdeportivo de los años 90 que, aunque en su momento fue muy exclusivo -además del coche más rápido del mundo-, no tuvo el éxito necesario para 'resucitar' la marca, que terminó cerrando la nueva factoría de Campogliano.

Historia viva

CONCLUSIÓN

Para conocer la razón de ser del nuevo Centodieci debemos saber un poco más sobre aquel EB110 y la fábrica italiana que lo producía. Aquel lugar era, para aquella época, uno de los centros con mayor tecnología e innovación del mundo del automóvil, la primera fábrica que producía un coche con chasis de fibra de carbono, una plataforma destinada a una bestia que equipaba un motor V12 turbo de 3.5 litros con una potencia de 553 caballos, una potencia que llegó a aumentarse hasta los 603 para una edición especial del modelo. Todo parecía prometedor, pero se fabricaron solamente 139 unidades y la fábrica cerró en 1995. En el 110 aniversario de la marca, Bugatti ha querido rendir homenaje a su historia y a sus antiguos modelos, y vaya forma de hacerlo.

Cuenta con un motor 8.0 de 1.600 caballos que acelera de cero a cien en 2,4 segundos y de cero a 200 en 6,1 Se fabricarán diez unidades por ocho millones de euros cada una a partir del año 2022

Cifras de ensueño

Además de en el EB110, el Centodieci también ha adquirido rasgos del increíble Chiron, una suma que nos ha dejado un coche para la historia. Rasgos estéticos como los agujeros de la zona lateral, el alerón trasero o las tomas de aire nos recuerdan a puntos estéticos muy característicos de los dos modelos comentados anteriormente, aunque encontramos otros rasgos que hacen único al Centodieci, como sus ópticas led -sobre todo las traseras- o el gran difusor unido a dos salidas de escape doble orientadas en posición vertical.

Pero vamos ya con las cifras del corazón de este coche. Su motor de 8.0 litros tiene una potencia de 1.600 caballos -cien más que el Chiron-. Estos datos permiten al Centodieci acelerar de cero a cien en la friolera de 2,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada de 380 kilómetros por hora, pero no nos quedamos ahí, y es que en tan solo 6,1 segundos este Bugatti alcanza los 200 kilómetros por hora, y los 300 en 13,1 segundos. También es más ligero que el Chiron, por lo que nos encontramos ante una obra de arte si hablamos de ingeniería.

Máxima exclusividad

Todo esto que venimos contando del Bugatti Centodieci se traduce en que si queremos hacernos con él tendremos que pagar alrededor de ocho millones de euros. Aun así, realmente, ya no podemos adquirirlo ni aunque tuviéramos ese dinero, y es que las diez unidades que se van a fabricar ya tienen comprador, unos usuarios que tendrán que esperar más de dos años para poder disfrutar de esta maravilla. No nos sorprende el hecho de que Bugatti, una vez más, haya vuelto a enamorarnos.

Si sumamos la mecánica de 1.600 caballos al diseño y a la historia que tiene detrás este Bugatti Centodieci, el resultado es uno de los coches más exclusivos de la historia, tanto es así que solo existirán diez unidades que ya están vendidas.