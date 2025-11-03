Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretera del Guadalhorce en el punto en que se convierte en una vía convencional. Francis Silva

La DGT rechaza recuperar el 'permiso' para sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras convencionales

Un informe del organismo señala que el porcentaje de fallecidos debido a esta maniobra en 2024 y 2023 es similar al de 2019

M. Lahoz

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La Dirección General de Tráfico anuncia que no recuperar el margen de 20 km/h para superar el límite de velocidad cuando un vehículo adelanta en una carretera convencional, suprimido en 2022 con la última reforma de la ley de tráfico.

Esta fue la medida más controvertida de una renovación que, entre otros cambios, actualizó el permiso por puntos, rebajó a cero la tasa de alcohol permitida a los menores de edad y unificó la multa por entrar sin autorización a una zona de bajas emisiones.

«El 40% de los accidentes mortales son por choque forntal en carretera secundaria. Algo había que hacer, y no podemos incentivarlo. Hay quien dice que durará más el adelantamiento sí, pero adelantar no es ninguna obligación. Lo harás cuando puedas», argumento el director de la DGT, Pere Navarro.

El primer estudio sobre esta medida, concluye que un 7% de las personas fallecidas en carreteras convencionales de un único carril por sentido y una sola calzada perdieron la vida en adelantamientos por la izquierda tanto en 2023 como en 2024.

Noticias relacionadas

Las multas de la DGT que podrían pasar a «muy grave» y subir de 200 a 500 euros

Las multas de la DGT que podrían pasar a «muy grave» y subir de 200 a 500 euros

¿Cuándo entra en vigor el carné para conducir con 17 años?

¿Cuándo entra en vigor el carné para conducir con 17 años?

La respuesta del Gobierno apunta que «la gravedad media de los siniestros durante adelantamientos no ha variado significativamente en comparación con la gravedad media de todos los siniestros en carretera convencional».

Además, el Ejecutivo señala la «estabilidad general en el peso relativo de la maniobra de adelantamiento dentro de la siniestralidad». Como conclusión principal, «la reforma legislativa que suprimió el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales no ha llevado a un mayor riesgo de fallecer durante adelantamientos», añade el texto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT rechaza recuperar el 'permiso' para sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras convencionales

La DGT rechaza recuperar el &#039;permiso&#039; para sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras convencionales