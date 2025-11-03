La DGT rechaza recuperar el 'permiso' para sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras convencionales Un informe del organismo señala que el porcentaje de fallecidos debido a esta maniobra en 2024 y 2023 es similar al de 2019

La Dirección General de Tráfico anuncia que no recuperar el margen de 20 km/h para superar el límite de velocidad cuando un vehículo adelanta en una carretera convencional, suprimido en 2022 con la última reforma de la ley de tráfico.

Esta fue la medida más controvertida de una renovación que, entre otros cambios, actualizó el permiso por puntos, rebajó a cero la tasa de alcohol permitida a los menores de edad y unificó la multa por entrar sin autorización a una zona de bajas emisiones.

«El 40% de los accidentes mortales son por choque forntal en carretera secundaria. Algo había que hacer, y no podemos incentivarlo. Hay quien dice que durará más el adelantamiento sí, pero adelantar no es ninguna obligación. Lo harás cuando puedas», argumento el director de la DGT, Pere Navarro.

El primer estudio sobre esta medida, concluye que un 7% de las personas fallecidas en carreteras convencionales de un único carril por sentido y una sola calzada perdieron la vida en adelantamientos por la izquierda tanto en 2023 como en 2024.

La respuesta del Gobierno apunta que «la gravedad media de los siniestros durante adelantamientos no ha variado significativamente en comparación con la gravedad media de todos los siniestros en carretera convencional».

Además, el Ejecutivo señala la «estabilidad general en el peso relativo de la maniobra de adelantamiento dentro de la siniestralidad». Como conclusión principal, «la reforma legislativa que suprimió el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales no ha llevado a un mayor riesgo de fallecer durante adelantamientos», añade el texto.