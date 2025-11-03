Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tráfico en la entrada sur de Valencia. Ivan Arlandís

La DGT presenta una serie de cambios en la normativa que afectarán a las personas mayores de 65 años

El organismo establecerá unas restricciones específicas adaptadas a las características de cada conductor

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cambiado de parecer con respecto a la normativa referente a los mayores de 65 años. Hasta ahora, el organismo retiraba de manera automática el permiso de conducir por edad, algo que cambia completamente tras una nueva modificación de la normativa.

Tráfico apuesta por un modelo de restricciones individualizadas para los conductores mayores de 65 años. El sistema actual afecta a unos 250.000 conductores en España, donde más de cuatro millones de personas superan esta franja de edad y siguen con las manos en el volante.

De este modo, la regulación deja de ser genérica para todas las personas mayores a esta franja de edad, y se detiene en cada caso concreto. Las restricciones se aplican individualmente mediante códigos numéricos en la parte trasera del carnet de conducir, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona. Estas son:

- Prohibición de conducir de noche.

- Restricción geográfica respecto al domicilio.

- Obligación de ir acompañado en trayectos largos.

- Uso obligatorio de gafas y audífonos cuando un informe médico lo indique.

Según indica el organismo, estas condiciones buscan equilibrar la seguridad en la carretera con el derecho a la movilidad. «Estamos intentando apelar mucho a la autorresponsabilidad de la gente mayor, sobre si reúne o no reúne condiciones, en lugar de perseguirlos», insistía hace varios días Pere Navarro.

Además, la DGT está meditando la posibilidad de acortar el período de vigencia del permiso. Hoy en día, parte desde los cionco años, pero este cambio lo dejaría en dos a partir de los 65 años. Sin embargo, un cambio que ya se ha producido es el plazo de la renovación.

En este caso, el plazo se reduce para aumentar la periodicidad de los reconociemientos médicos. Los permisos para coches y motos (AM, A1, A2, A, B) pasan a renovarse cada cinco años, mientras que los permisos profesionales (C, C1, D, D1, EC, ED, etc.) cada tres años.

