Urgente El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta
Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta VÍDEO: Estíbaliz pangua

Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche

ABC

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

A partir del 1 de enero el dispositivo V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Antes de adquirirla, conoce las cinco claves para que tu baliza sea la correcta y esté perfectamente homologada.

