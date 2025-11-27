Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche

A partir del 1 de enero el dispositivo V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Antes de adquirirla, conoce las cinco claves para que tu baliza sea la correcta y esté perfectamente homologada.