Carretera EX-112 a su paso por Burguillos. T. Rocha

Estas son las cuatro autovías en las que la DGT ha instalado radares para multar por no respetar las líneas contínuas

Las nuevas cámaras que vigilian el respeto de esta norma concreta ya están operativas

ML

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:01

Según los datos recopilados por la DGT, las colisiones laterales sehan colado en la lista de accidentes de tráfico más frecuentes. Para evitarlas, ha apostado por la inteligencia artificial para vigilar a aquellos conductores que realizan este peligroso movimiento.

La DGT cuenta con 232 dispositivos. La mayoría de ellos son cámaras que detectan de manera automatizada, a aquellos que no usan el cinturón de seguridad (224). A ellas, hay que sumar las que vigilan las líneas contínuas (cuatro), los semáforos en rojo (dos) y los stop (dos).

Para cerciorarse de que los conductores respetan estas líneas, el organismo ha apostado por un sistema combinado de dos cámaras. La primera lee las matrículas de los vehículos que circulan por el carril de aceleración.

La segunda, ubicada mas adelante, graba a quienes se mueven por la parte derecha de la vía principal a la que se incorporan y el sistema compara las placas. Si identifica a un vehículo que, después de recorrer el tramo de la incorporación, se sitúa en la vía principal antes de haber terminado la línea contínua, será sancionado.

Esas imágenes se envían al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas: allí las revisan manualmente y tramitan la correspondiente multa de 200 euros, sin retirada de puntos.

De momento, estos cuatro radares activos que vigilan la línea contínua están ubicados en la misma provincia, Madrid. Más concretamente, en estos puntos:

- A-1. Kilómetro 15,95 en sentido decreciente.

- A-2. Kilómetro 11, 8 en sentido decreciente.

- A-42. Kilómetro 16,9 en sentido decreciente.

- A-6. Kilómetro 20,2 en sentido decreciente.

