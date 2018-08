Un crossover urbano y familiar El C3 Aircross se fabrica en la planta de Figueruelas, en Zaragoza. Citroën lanza con el C3 Aircross un modelo para el uso diario en ciudad que también sirve para viajes, aventuras y ocioCITROËN C3 AIRCROSS ALEX ADALID Viernes, 17 agosto 2018, 23:56

El nuevo Citroën C3 Aircross se ha convertido en una de las más agradables sorpresas del mercado. A su condición de SUV urbano añade todas las facilidades para convertirse en un modelo familiar y único para todos nuestros desplazamientos. La carrocería presenta los rasgos típicos de los últimos modelos de la marca francesa. Es diferente, divertida y tiene unos toques de color que en nuestra unidad se concretan con las barras de techo de tono naranja, una cortinilla trasera del mismo color y elementos de esta tonalidad que rodean los antinieblas y las protecciones laterales. Todos estos elementos, hacen que el C3 Aircross sea un crossover con una gran personalidad, pero este no es el único atributo que podemos sacar sobre él.

También familiar

CONCLUSIÓN

Es un cinco puertas compacto ideal para movernos en el día a día tanto de la ciudad como en la carretera, pero presenta muchas cualidades para convertirse en un gran familiar. Por ejemplo en la parte trasera podemos contar con asientos desplazables longitudinalmente, lo que permite tener un mayor volumen de maletero o mayor espacio en estas plazas, y también detalles como las cortinillas en las puertas, muy útiles cuando viajamos con niños o incluso mesillas en la parte trasera de los asientos delanteros, perfectas para poder situar una tablet o cualquiera de los artilugios con los que ahora viajan los niños.

Equipa motores gasolina de 1.2 litros y diesel 1.5, disponibles con un precio de salida de 14.250 eurosEl confort y sus buenos niveles de consumo hacen de este crossover un excelente vehículo viajero y familiar

Cómodo y útil

Comentamos primero estos detalles típicos del coche familiar porque no son los habituales en este sector, por lo demás el nuevo Citroën C3 Aircross compite con las cualidades habituales entre los rivales de este segmento. Por ejemplo, a nivel mecánico, cuenta con motores de buen rendimiento y bajo consumo. Se trata de los 1.2 gasolina PureTech dotados de motor turbo, y los 1.5 diesel habituales de la marca. En nuestro caso la unidad de pruebas cuenta con un diesel de cien caballos con cambio manual de cinco velocidades. Aunque ahora mismo muchos clientes dudan ante la compra de un vehículo propulsado por diesel, en este caso estamos ante un motor que destaca por su buen rendimiento, unos números de consumo bajos y buenas prestaciones, aunque la duda entre comprar este y el gasolina la tendrá que determinar el kilometraje y la utilidad que hagamos del coche a lo largo del año.

En cuanto a las plazas delanteras, destacan, como es habitual en Citroën, por su alto nivel de confort tanto los asientos con un mullido bastante cómodo, como en la ergonomía del cuadro de mandos, lo que invita a conducir durante muchos kilómetros al volante. El cuadro de relojes es convencional, pero a cambio presenta en la el poco habitual 'head-up display' un sistema que proyecta la información principal, la velocidad o las indicaciones del navegador en una lámina de cristal delante del parabrisas y que facilita su lectura cuando estamos en marcha. La pantalla táctil central es similar a la que ya presenta casi toda la gama Citroën. Es fácil de usar y muy intuitiva, incluye los mandos de la climatización, algo que al principio puede resultar chocante pero que una vez acostumbrados está bastante bien resuelto. El diseño también se adueña de esta parte del interior con detalles típicamente Citroën que hacen que estemos en un ambiente placentero y jovial.

Para hacer kilómetros

El dinamismo del coche es otro de los aspectos que debemos destacar. No se trata de un coche deportivo, pero sí un familiar con el que cubrir grandes rutas y kilometrajes. Para ello se ha trabajado mucho en la insonorización y en la facilidad de conducir, con una suspensión suave y cómoda. El único punto débil en este sentido es el cambio de marchas, cuyo manejo puede resultar poco preciso y con recorridos algo largos. De cara a las aventuras en C3 Aircross equipa un elemento diferenciador con respecto a los competidores. No tiene tracción total, pero sí un sistema de control de tracción con agarre específico, el llamado 'grip control'. Este control de tracción permite elegir entre varios modos de conducción, lo que unido a unos neumáticos mixtos mejora la adaptación a las pistas de tierra y hacen que este tercer C3 pueda hacer aventuras que otros crossovers de tipo urbano no se pueden llegar a permitir.

Una buena opción

Llega el momento de decidir la compra y el C3 Aircross está disponible, con este motor HDI de cien caballos de potencia desde 16.700 euros, una tarifa muy competitiva en este sector del mercado. Si queremos subir en el rango de equipamiento podemos encontrar las versiones Feel, Rip Curl y acabado tope de gama Shine. La diferencia de precio con respecto al motor gasolina turbo de 110 caballos es de 900 euros a favor del modelo de gasolina, por lo que los dos son bastante recomendables, pero si hacemos pocos kilómetros es preferible optar por el modelo convencional más económico ya que también tiene un consumo muy bajo y un alto grado de confort. Si lo elegimos diesel contaremos con un coche de muy bajo consumo, buen precio y con una gran capacidad para convertirse en el coche único de la familia ya que tiene un tamaño y un coste de uso similar al utilitario, pero una capacidad interior y rutera de un modelo familiar. Una buena apuesta para este segmento tan de moda y que tantos éxitos de venta está dejando en el mercado.

Citroën llega a este sector con un modelo cargado de personalidad. A su bonito diseño suma muchas cualidades para viajar en familia, como el sistema de control de tracción, y un precio muy competitivo, alicientes que lo van a convertir en uno de los superventas de la marca francesa