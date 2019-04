Todo listo para la Feria del VO Se calcula que, de media, cada vehículo tendrá unos 6.000 euros de descuento. Selección Ocasión ofrecerá, del 11 al 14 de abril, más de 1.500 coches usados, seminuevos y kilómetro cero con garantía en Feria ValenciaSELECCIÓN OCASIÓN 2019 NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 6 abril 2019, 00:26

Vuelve a Valencia 'Selección Ocasión', una de las citas clave del año en el mercado del automóvil.

Feria Valencia será el lugar donde se vuelva a realizar este evento que cuenta con diez ediciones a sus espaldas y no para de crecer, como está demostrando en esta edición número once. Lo demuestra con la mayor extensión de su historia, el mayor número de coches de ocasión ofertados hasta la fecha en Valencia y un buen puñado de actividades paralelas. No se puede fallar si lo que buscamos es hacernos con un vehículo de ocasión, seminuevo, kilómetro cero, gerencia o demo. Respecto al 2018 cuenta con 35.000 metros cuadrados de exposición, un 30 por ciento más que en 2018.

Los más de 1.500 vehículos en oferta estarán situados en el nivel tres de Feria Valencia. En este punto, los pabellones uno, dos y tres serán utilizados para la exposición de vehículos en oferta, y en el número cuatro podremos encontrar las actividades paralelas. El gran crecimiento que ha mostrado este evento tiene dos claras razones: por un lado, las marcas y empresas que participaron en la última edición repiten y, por otro, se han sumado nuevos expositores, muchos de ellos distribuidores multimarca que apuestan por una potente plataforma de ventas.

35.000 metros cuadrados de exposición, un 30 por ciento más que la pasada edición Esta es la undécima edición, a la que se incorporan Mercedes, Smart, Audi, Seat, Volkswagen y DS

En total, la feria reunirá a 45 expositores y 26 marcas oficiales, entre ellas las más comerciales del mercado. Destacan los concesionarios oficiales que lanzan al mercado su stock de coches de ocasión con todas las garantías de marca así como otros distribuidores multimarca. Entre las nuevas incorporaciones destaca la presencia de marcas como Mercedes, Smart, Audi, Volkswagen, Seat y DS.

Grandes descuentos

Todos los expositores han preparado una buena cantidad de descuentos sobre el precio original de los automóviles para 'Selección Ocasión 2019'. La media de descuentos es de alrededor de 6.000 euros, aunque esta rebaja se incrementa en los vehículos de gama alta. Los perfiles de coches que los asistentes podrán encontrar son, en gran medida, de kilómetro cero, sobre todo unidades con muy pocos kilómetros pertenecientes a concesionarios que han sido lanzados recientemente pero que cuentan ya con precios de coche de ocasión, por lo que podemos hacernos con un coche 'casi nuevo' por un precio mucho menor que su valor inicial.

Nuestros consejos

Si a esta Feria una persona acude con la intención de comprar un coche, debe tener en cuenta algunas premisas que pueden servirle de ayuda. Lo primero, debemos tener bien claro nuestro presupuesto y el coche que buscamos, tener una idea clara de nuestras necesidades y la utilidad que le vamos a dar al coche. En este sentido, no es muy útil vernos atraídos por un coche de alta gama y deportivo con una gran rebaja, el mayor interés debe basarse en nuestras necesidades familiares y laborales, a no ser que lo que estemos buscando sea un deportivo barato para divertirnos, claro está.

Aquí también entra en juego la eterna pregunta: ¿gasolina, diésel, con etiqueta 'eco'...? Volvemos a lo comentado anteriormente: ideas claras respecto a dónde y cómo vamos a conducir nuestro coche. En los coches de ocasión también debemos fijarnos, y mucho, en la cantidad de kilómetros acumulados, así como el equipamiento ofrecido y su estado. Si queremos hacer una financiación, lo ideal es llevar a la Feria nuestra última nómina o algún tipo de documento similar, para que la marca se adapte lo mejor posible junto al banco a los pagos. La compra de un coche es algo que debe tomarse con grandes previsiones.