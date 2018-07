«Tenemos híbridos premium para todo tipo de clientes» Aurelio García, en Lexus Valencia, con el modelo más vendido de la marca, el SUV NX. Aurelio GarcíaDirector de marketing de Lexus España ALEX ADALID Sábado, 21 julio 2018, 00:17

Lexus ha reorganiza su cúpula, donde Aurelio García es ahora 'brand manager', un cargo que agrupa las direcciones de marketing y comunicación y desde el que planificar la imagen de marca. En su reciente visita a Valencia pudimos tomar el pulso de la única marca premium híbrida del mercado.

- ¿Cómo van las ventas de Lexus ¿Han notado el empujón de los híbridos?

- Nos va extraordinariamente bien, en los seis primeros meses del año hemos crecido un treinta por ciento respecto al año anterior, teniendo en cuenta que el año anterior fue el récord de ventas. Creo que la apuesta de la tecnología híbrida es uno de los valores claros de por qué nos está yendo tan bien en ventas y, probablemente, el servicio al cliente es el otro gran secreto del éxito. En cuanto a números, el año pasado vendimos 6.100 unidades, y este estamos por encima de las 7.000.

- ¿Cómo está Lexus en Valencia?

- Muy bien representada por Lexus Valencia que, bajo la gerencia de José María Gómez, funciona a la perfección. La concesión fue una de las primeras en inaugurar el diseño 'retail concept', y es uno de los concesionarios punteros en España en ventas y en satisfacción al cliente.

- ¿Cómo estáis viviendo la llegada de nuevos productos a la gama de la marca?

- Acabamos de lanzar el RX de siete plazas y ha sido muy bien acogido, tanto por la prensa como por el público en general. De hecho, nos dicen que es una propuesta diferente, un híbrido siete plazas es algo que no existía en el mercado. Las futuras novedades de la marca para este año y el próximo como son el nuevo ES o el SUV urbano UX darán un volumen adicional. Cuando tengamos estos dos modelos alcanzaremos las 10.000 unidades en España.

- ¿Cuáles son los modelos de más éxito ahora mismo?

- Cada uno tiene su rol, al final el punto fundamental es que cuando nosotros nos planteamos una estrategia comercial a un cliente no le decimos que para elegir una tecnología híbrida no tiene que estar obligado a que sea una determinada carrocería o que sea un tipo concreto de coche, la realidad es que disponemos de un abanico completo que va desde el compacto, todocaminos, medianos, grandes, pequeños a coupés y superdeportivos, todos ellos con tecnología híbrida. Dentro del volumen fundamental, tenemos tres o cuatro coches que funcionan extraordinariamente bien, el SUV NX es un coche a nivel de diseño muy llamativo y está en un segmento de moda. El IS como berlina es otro referente y el compacto CT también en cuanto a volumen de ventas. El RX sería el cuarto modelo fundamental y, en el caso de los grandes coupés, somos muy representativos, pero para un sector mucho más pequeño, pero nos permiten llegar a todos los públicos.