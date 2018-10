En busca de un gran pedigrí Los clásicos de Seat están cada vez más cotizados. MOTOR Sábado, 6 octubre 2018, 00:34

Los responsables de Seat, especialmente los que llegan desde fuera de España, se quejan de que en nuestro país no hay un destacado apego a la marca, que no se siente tan nuestra como, digamos, Volkswagen en Alemania, Fiat en Italia o Citroën en Francia. El motivo es difícil de entender para los 'guiris' y para las nuevas generaciones, pero no para los más veteranos.

Seat no es que fuera una marca popular en España, es que casi tenía el monopolio del mercado. En las calles de pueblos y ciudades casi todos los coches aparcados, en la familia o de los amigos eran... Seat, hasta el punto de que la mayoría hemos tenido no uno, sino varios modelos de Seat en la familia. El resultado es que lo que realmente 'molaba' era ver los coches de otras compañías: Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat o Ford se convertían en objetos fascinantes para los más jóvenes.

Para colmo, los Seat más deportivos, con potentes motores y tracción trasera, acabaron en manos de los protagonistas al estilo de las películas tipo 'El Vaquilla'... y si sumamos que en España hay fábricas de todas las marcas pues... es normal que Seat no se sienta tan 'nuestra' como otras marcas.

Ahora bien, Seat está cambiando esta percepción. Ganadora de títulos mundiales en Rallyes con el Ibiza y en Turismos con el León, compite con el nuevo León en casi todos los certámenes de turismos, y la división Cupra es cada vez más querida en España y fuera de ella, una estela que genera pasión por una marca que, ahora sí, es cada vez más querida en nuestro país.