Los comerciales de Citroën, en continua evolución

La gama de vehículos profesionales de la marca francesa se ha actualizado bajo nuevos parámetros de electrificación, confort y un amplio equipamiento tecnológico

La electrificación está presente en la gama, pero también los modelos de combustión.

Con la renovación simultánea del Berlingo Van, el Jumpy y el Jumper, Citroën lanzaba una ofensiva clave en el segmento de los vehículos comerciales ligeros.

La estrategia era clara; reforzar su posición con una gama que combina la experiencia histórica de la marca con nuevas tecnologías enfocadas al confort, la conectividad y la eficiencia energética. Una evolución pensada para adaptarse a los desafíos actuales de la movilidad profesional.

Los tres modelos comparten un diseño frontal actualizado que incorpora la nueva identidad visual de Citroën, con el nuevo logotipo y parrillas rediseñadas. También estrenan interiores más ergonómicos y funcionales, donde el puesto de conducción gana protagonismo gracias a nuevos volantes multifunción, instrumentación digital y pantallas táctiles de hasta 10 pulgadas.

En común también está el compromiso con el confort, una seña de identidad de la marca incluso en sus vehículos de trabajo. Destacan en este sentido los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort, disponibles por primera vez en el Berlingo Van.

Tecnología y seguridad

A nivel tecnológico, se incorporan sistemas como Dynamic Surround Vision, que proyecta en el retrovisor digital la imagen de cámaras situadas en la parte trasera y lateral del vehículo para eliminar puntos ciegos.

Ampliar Tamaños para todo tipo de trabajadores y conductores.

A esto se suman ayudas como Highway Driver Assist, con control de crucero adaptativo, mantenimiento en el carril y frenado de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

También se amplía la oferta de infoentretenimiento, con conectividad sin cables para dispositivos que funcionan con entornos Apple CarPlay y Android Auto, navegación 3D conectada y cargadores inalámbricos para smartphones, disponibles según versiones y acabados.

Más eléctricos y eficientes

Uno de los grandes avances en esta renovación es el salto adelante en electrificación, con autonomías mejoradas y opciones de carga más rápidas.

Los tres modelos ofrecen versiones cien por cien eléctricas, dirigidas a profesionales que apuestan por una movilidad más limpia y con una total libertad de movimientos en entornos urbanos. El ë-Berlingo Van alcanza ahora los 330 km de autonomía gracias a mejoras en eficiencia y a su batería de 50 kWh. Además, permite cargar del 0 al 80 por ciento en solo 30 minutos con cargador rápido. El ë-Jumpy puede elegirse con batería de 50 o 75 kWh, ofreciendo hasta 350 km de autonomía, ideal para usos mixtos en ciudad y carretera.

Ampliar El ë-Jumper cuenta con un motor de 270 CV y una batería de 110 kWh, con la que homologa hasta 420 km de autonomía.

El ë-Jumper da un salto notable con su nuevo motor de 270 CV de potencia y una batería única de 110 kWh, que promete hasta 420 km de autonomía WLTP, colocándose como una de las referencias del mercado.

Adaptabilidad sin concesiones

Cada modelo sigue fiel a su propósito original. El Berlingo Van es el más urbano, disponible en dos longitudes (M y XL), con hasta 4,4 metros cúbicos de volumen de carga y una tonelada de capacidad útil.

El Jumpy combina tamaño contenido con buena capacidad de carga, con hasta 6,6 metros cúbicos y múltiples variantes, incluyendo cabina extendida y combi de 9 plazas. El Jumper, el más capaz de la serie comercial de Peugeot, llega a los 17 metros cúbicos de volumen y hasta 2 toneladas de carga útil, con una gama de configuraciones pensadas para todo tipo de transformaciones profesionales.

Todas las versiones mantienen motorizaciones térmicas disponibles: motores diésel BlueHDi en distintos niveles de potencia (hasta 180 CV) y, en el caso del Berlingo, también una opción de gasolina PureTech.