Carlos Sainz, de camino a lo más alto Sainz se ha convertido en el líder del grupo tras Mercedes, Ferrari y Red Bull. N. MARTÍN-LOECHES Viernes, 9 agosto 2019, 23:39

Si decimos que Carlos Sainz puede que sea el piloto más regular de la parrilla, no nos estamos volviendo locos. El español aterrizó en Mclaren tras la marcha de Alonso, un equipo que parecía que iba sin rumbo en la búsqueda de mejoras y que siempre se quedaba estancado. Pero su llegada y las nuevas mejoras han hecho que Carlos sea el mejor de los mortales -los demás a parte de Mercedes, Ferrari y Red Bull-. Este año a estas alturas ha superado su puntuación y la que hizo Alonso el año pasado en el mismo período de tiempo -es verdad que Alonso no llevaba el mismo coche-, le vemos regularmente en la Q3 y, además, cuando sale desde atrás es capaz de hacer grandes remontadas. Aunque las cámaras no le enfoquen demasiado, sus resultados son envidiables, y tiene a tiro de piedra al Red Bull de Gasly en la clasificación. Sainz está ayudando a progresar a Mclaren y, respecto a su compañero de equipo, también le gana holgadamente con 34 puntos de más en la clasificación, y eso que Lando Norris está haciendo un papel muy decente. Con 24 años Sainz está siendo uno de los protagonistas del Mundial. En los cuatro últimos Grandes Premios ha conseguido dos quintos, un sexto y un octavo puesto. ¿Hasta dónde puede llegar?