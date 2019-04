BUEN MOMENTO PARA COMPRAR

El mercado del automóvil no marcha como debería o, al menos, no marcha al mismo nivel de crecimiento de la economía, y es un dato que preocupa, ya que se debe a dos tendencias, o el comprador teme por su empleo y no compra; o el comprador no sabe qué tecnología adquirir ante la confusión que genera la información de ministerios, comunidades y ciudades, y no compra.

El resultado es una caída de mercado que, en el primer trimestre, alcanza el siete por ciento, pero lo cierto es que muchos de esos coches se han fabricado por las expectativas previas. ¿El resultado? Hay mucho stock, y con el stock, buenos precios.

Con este panorama llega una nueva edición de Selección Ocasión, el salón del VO con el que, acertadamente, Feria Valencia acompaña la propuesta anual de la Feria del Automóvil en diciembre. Que hay más stock de coches se nota en que hay un número mayor de expositores, y algunas marcas premium que antes no estaban presentes, ahora exponen, a la caza de, como se dice en campaña electoral, los indecisos.

A esto sumamos una segunda cuestión. La Unión Europea va a multar a los fabricantes por no alcanzar el nuevo límite de emisiones que establece la ley a partir de 2021. Estas multas van a ser de miles de millones de euros, que las marcas van a trasladar a los precios de los coches, especialmente los pequeños y compactos. Estas subidas deberían darse en 2021, pero que nadie espere milagros, las subidas podrían ser paulatinas y empezar este mismo año.

Si sumamos las dos variantes: exceso de stock y futuro aumento de precios, nuestro consejo es que, si está pensando en cambiar de coche, de una vuelta por la Feria. Si necesita un diésel, cómprelo sin miedo; si quiere un híbrido, están en su mejor momento; los eléctricos cada vez son mejores, y en cuanto a tendencias, los SUV son los que triunfan. Este es nuestro consejo: si está indeciso entre comprar o no comprar un coche, cómprelo. Terminará ahorrando.