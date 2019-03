Brexit, diésel y China

Lo decíamos hace unas semanas: la economía va bien, pero diversos problemas ajenos a la misma y provocados sobre todo por los políticos, están provocando vaivenes en el mundo del automóvil que al final afectarán, sobre todo, a los empleados de diferentes marcas y fábricas. De nuestras predicciones a la realidad ha habido en este caso pasos muy cortos. El 'suicidio' comercial que supone el Brexit a corto plazo significa que Inglaterra ya no es competitiva para producir coches. Honda ha anunciado que cerrará allí su planta una vez termine la producción del actual Civic, Nissan cesa la producción de los modelos Infiniti y no trasladará allí la del X-Trail, y Toyota ya ha dicho que, de cumplirse un Brexit 'duro' -parece que no hay otra opción- cerrará su fábrica inglesa.

La crisis del diésel también trae cola. Se ha instaurado artificialmente en la sociedad -'gracias' Ministra Rivera- que el diésel tiene los días contados. El resultado no es sólo un repunte de las ventas de gasolina, sino que muchos compradores han entrado en un compás de espera a ver qué ocurre en los próximos meses y, ante la incertidumbre, no compran coches de ningún tipo. El problema afecta a todas las marcas, pero en mayor medida a las de menor volumen o modelos de capricho, que ven mucho más mermada su economía.

A ello se suma la ralentización de la economía China tras su guerra comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos. China ya no es el paraíso que era para vender coches, y puede que en breve sobren fábricas, así que hay que ajustar allí también o, para ser más precisos, enviar allí recursos financieros que antes se dedicaban a Europa y a otros mercados.

Todo ello ha dado como resultado que Infiniti, la marca de lujo de Nissan, diga adiós al mercado europeo en 2020. Mucho nos tememos que no sea la única que, en los próximos diez años, diga adiós a Europa aunque, por otra parte, lleguen marcas nuevas como DS, Alpine o Cupra.