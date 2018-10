EL 'BOOM' DE LA MOVILIDAD

Lamentamos disgustar a los que creen que en el futuro todos vamos a ir en bicicleta. No va a ser así, y no es un problema de política, sino de tecnología. La llegada de la conducción autónoma, su consolidación y la de, simultáneamente, el vehículo eléctrico, harán que la movilidad privada se multiplique y viva un 'boom' que sólo será compatible con las infraestructuras gracias a la tecnología.

El fenómeno es claro. Ahora mismo hay muchos viajes, gestiones, visitas y recorridos que no hacemos bien por pereza, porque resultan caros o porque es incómodo conducir tantas horas. Esta 'pereza' se calmará el día, no tan lejano, en el que podamos ir en el coche haciendo otros quehaceres. Los prototipos de salón ya muestran coches que no es que no tengan volante, que no lo tienen, sino que sus asientos están dispuestos como en un salón o una oficina. ¿Se imaginan planificar o reservar las visitas a una excursión mientras vamos de camino? ¿Viajar a París durmiendo en el coche? Ni siquiera tendremos que aparcar, el coche se irá solo a reponer sus baterías hasta que lo necesitemos.

Para algunos es ciencia ficción, pero dentro de veinte años los chavales que nazcan hoy ya se formarán con este tipo de tecnologías, que estarán en la calle ya en el 2020 y se popularizarán entre 2025 y 2035.

El problema es combinar este boom con el tráfico urbano. Es hora de pedir amplitud de miras a los políticos en general y a los de nuestra ciudad en particular para que permitan que empresas tecnológicas que impulsan este cambio, sean de car-sharing, de motos compartidas y hasta de bicis o patinetes, empiecen a operar sin restricciones, pero con orden jurídico, laboral y con las consabidas tasas. No es que nos opongamos a los peatones, al contrario, siempre hemos abogado porque Valencia tenga más plazas y calles totalmente peatonales, calles en las que, por cierto, en el extranjero los ciclistas circulan a pie... y aquí aún no sabemos si vamos o venimos con este pequeño asunto...