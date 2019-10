Aniversario a la japonesa Los modelos híbridos, protagonistas de la historia de la marca. La primera marca premium nipona, Lexus, alcanza la treintena con una clara apuesta por los modelos SUV y la tecnología híbrida y eléctrica MARIO ESCAT TARRAGONA Viernes, 11 octubre 2019, 23:56

Lexus, la marca premium de Toyota, celebra estos días su 30 aniversario y nos citó en Tarragona para ofrecernos un repaso de su carrera, que le ha llevado a situarse como una de las firmas más innovadoras de los últimos años.

En 1983, Eiji Toyoda, el entonces presidente del fabricante japonés Toyota, puso sobre la mesa el gran reto de fabricar un coche que pudiera competir con cualquier modelo premium del resto de los fabricantes de automóviles. Transcurridos seis años, en los que se llegaron a construir más de mil motores, cientos de prototipos y 450 vehículos de prueba que llegaron a recorrer más de 4,4 millones de kilómetros, era en 1989 cuando salía al mercado el primer modelo Lexus, el LS 400, una berlina con motor V8 e imponente diseño con la que se empezó a abrir camino el primer modelo de lujo japonés. Otras marcas siguieron su camino - Nissan lanzó Infiniti, Honda Acura y Mazda Xedos- pero ninguna ha tenido el éxito de la original, establecida ya como una de las firmas clave del mercado premium a nivel mundial.

Tras el fastuoso LS llegaron las berlinas GS e IS, todas de tracción trasera y, por tanto, con cierto carácter deportivo. El diseño se tomó algunas licencias, y de hecho la marca 'inventó' los pilotos traseros plateados 'tipo Lexus', que luego hicieron furor en el mundo del 'tuning'. Los modelos de altas prestaciones llegaron ligados a coupés, deportivos y a la propia berlina IS. Vio la luz el coupé cabrio SC de motor V8, el deportivo IS con idéntica mecánica y, en un alarde tecnológico, el poderoso LF-A con motor V10 inspirado en la Fórmula 1.

Tras coquetear con los motores diésel, Lexus decidió que su camino serían los motores híbridos, tras el formidable éxito del RX400h dotado de esta mecánica y lanzado hace más de veinte años. A partir de ahí la gama SUV ha crecido con el NX y el nuevo SUV compacto UX, mientras el tope de gama se ofrece con cinco o siete plazas y, en Estados Unidos, hay incluso Lexus de gran tamaño basados en modelos Toyota.

La filosofía con la que se fabricó el primer Lexus está basada en una mezcla de las últimas tecnologías aplicadas al automóvil y la afamada artesanía japonesa. Todos los Lexus se fabrican hoy en día en Japón, y los vigilan 19 'takumien' maestros artesanos que deben de tener al menos 25 años de experiencia además de pasar rigurosas pruebas de selección.

En Tarragona probamos varios Lexus 'clásicos', y sorprende lo bien que trata el paso del tiempo a estos coches, tanto en aspecto y calidad como en confort, mecánica o equipamiento. Bien es cierto que es una marca joven, apenas 'treintaañera', pero con tan joven edad ya se ha convertido en una de las premium de referencia, al ofrecer toda una gama de vehículos 'eco de referencia en el mercado.