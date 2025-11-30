Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

ABC Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:30 Comenta Compartir

La lucha contra la contaminación atmosférica ha cobrado un nuevo impulso en las principales ciudades de España. Ante los elevados niveles de polución que se registran en los núcleos urbanos, distintos gobiernos locales y autonómicos han optado por aplicar restricciones más severas a la circulación con el fin de proteger la salud de la población. En cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas ciudades están ampliando sus limitaciones. Hasta el momento, estas medidas afectaban sobre todo a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Sin embargo, desde 2026, también los automóviles con etiqueta B estarán sujetos a nuevas prohibiciones en numerosas áreas urbanas del país.

El calendario legal establece que, para 2026, la mayor parte de las más de 150 ciudades obligadas deberá tener ya sus Zonas de Bajas Emisiones plenamente operativas, con reglas específicas para los vehículos más contaminantes. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat aprobó en julio de 2024, a través del Decreto 132/2024, el Plan de Calidad del Aire horizonte 2027. Dicho plan contempla 84 medidas y 386 acciones de cumplimiento obligatorio destinadas a mejorar la calidad atmosférica en sus ZBE.

El cambio más relevante introducido por este plan catalán es la restricción progresiva a los coches con etiqueta B. Desde el 1 de enero de 2026, dichos vehículos no podrán circular dentro de las más de 30 ZBE de la comunidad cuando se activen los protocolos por elevada contaminación. Posteriormente, a partir del 3 de enero de 2028, la prohibición se hará definitiva, de modo que ningún automóvil con distintivo amarillo podrá acceder de forma permanente a estas áreas.

Qué vehículos quedan afectados y cuándo entra en vigor

La medida afectará a los turismos y furgonetas de gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2006, así como a los diésel matriculados entre 2006 y 2014, y también a vehículos con más de 8 plazas o transporte de mercancías matriculados después de 2006. De este modo, muchos coches con más de diez años de antigüedad estarán condenados a quedarse fuera de las ZBE.

Durante 2026, la prohibición no será absoluta y solo se aplicará en los días en que se active un protocolo por contaminación. El plan final es la restricción total en 2028. Es importante tener en cuenta que, aunque esta medida comenzará en Cataluña, otras comunidades podrían adoptar restricciones similares.