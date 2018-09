MÁS ACCIDENTES EN VALENCIA

Publicaban con acierto los compañeros de la redacción de LAS PROVINCIAS esta semana que el número de víctimas mortales en accidente de tráfico en las carreteras de Valencia ya ha superado las cifras de 2017, cuando aún queda un trimestre por cubrir. Esto significa que podríamos estar ante un aumento cercano al veinte por ciento o, en datos más reales, pasar de las 100 víctimas de 2017 a más de 120 en este 2018.

El dato nos resulta difícil de entender. Con coches cada vez más modernos, seguros y eficaces, y con las velocidades medias en claro descenso por el temor que suscitan, con toda lógica, los radares, el punto de mira se dirige hacia el Estado de las carreteras, además de un incremento de los desplazamientos propio de la bonanza económica. El dictamen es claro, hay que invertir más en mantenimiento, con especial atención en las redes secundarias, y esperamos que la caducidad del peaje de la AP-7 reduzca los accidentes al hacer que más conductores opten por vías más seguras.

Pero no son ajenos dos asuntos clave: por una parte un parque automovilístico muy veterano y en muchas ocasiones muy mal mantenido, que hace que muchos de los coches que circulan tengan un peligro potencial mucho mayor que otros. No hablamos de clásicos, bien mantenidos y habitualmente con pocos kilómetros, sino de esos coches con más de quince o veinte años que cambian de manos constantemente y que no deberían permanecer mucho más tiempo en el tráfico. Intensificar la atención sobre qué coches pasan debidamente la ITV es una necesidad inmediata. El segundo motivo 'externo' no es otro que las distracciones al volante. El móvil se ha convertido en un enemigo del conductor, por mucho que creamos que las aplicaciones de mapas, avisos, música y demás nos están ayudando. Si no las usamos de forma adecuada son un peligro, y la DGT lo va a tratar muy pronto como tal, una medida necesaria para limitar las víctimas en carretera.