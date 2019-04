Ximo Puig reitera en Dénia que la reversión de la sanidad está «activada» y es «irreversible» Ximo Puig, durante el acto electoral en Dénia. / Tino Calvo El presidente de la Generalitat reconoce que el coste es una cuestión «imposible de abordar» y que el futuro modelo de gestión «lo vamos a elaborar de acuerdo con el interés general» R. GONZÁLEZ Dénia Viernes, 19 abril 2019, 19:29

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSP, Ximo Puig, ha anunciado este viernes que la reversión del Departamento de Salud de Dénia «está activada» y que es «irreversible». Puig ha participado hoy en un acto del partido en la capital de la Marina Alta, en el que también han tomado parte la consellera de consellera de Sanidad y cabeza de lista a Les Corts por Alicante, Ana Barceló; el alcalde de Dénia y candidato de los socialistas, Vicent Grimalt; y el alcalde de Xàbia, número 1 del PSPV en este municipio, secretario general del partido en la provincia y candidato a Les Corts, José Chulvi.

Puig ha destacado que el proceso de reversión acabará en unos meses. Según ha explicado, han intentado negociar «porque era mejor que acabar en los tribunales», pero que se había llegado a un punto en el que «las empresas estaban planteando unos análisis económicos que no compartimos» por lo que se ha apostado por dar el paso del rescate. Asimismo, ha insistido en que «lo vamos a hacer todo con seguridad jurídica». En ese sentido, ha recalcado que se ha dado el paso ahora porque «hemos agotado toda la capacidad de negociación». También ha hecho hincapié en que quien tiene que liderar la sanidad pública valenciana y garantizar la igualdad de oportunidades ha de ser la Generalitat. Aunque ha matizado que «eso no quiere decir que no haya colaboración público-privada».

Respecto al posible coste de la reversión, ha señalado que es una cuestión «imposible de abordar, entre otras cosas porque no le daremos ninguna ventaja a la parte contratante de la segunda parte». Y sobre el futuro modelo de gestión, Ximo Puig se ha limitado a decir que «lo vamos a elaborar de acuerdo con el interés general. Lo que es evidente es que habrá un liderazgo público y lo que sí hemos de acometer en el futuro es una profunda reforma del sistema sanitario porque lo que queremos es garantizar el mejor sistema público y dotarlo de la mayor eficiencia.