XALÓNIA PROMOCIONA LA GASTRONOMÍA CON LA 'FESTA DEL VI I LA PICAETA'

J.IGLESIAS. XALÓNIA 2019 VUELVE ESTE FIN DE SEMANA CON LA FUERZA QUE LE CONFIERE EL ÉXITO DE PARTICIPACIÓN DE PÚBLICO EN EDICIONES ANTERIORES, Y COMO UN REFERENTE PROMOCIONAL DE TODO AQUELLO QUE CONVIERTE A XALÓ EN UNA POBLACIÓN. ES EL FIN DE SEMANA ADECUADO PARA DISFRUTAR DE LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL DE LA ZONA, DE SU GENTE Y DEL MERCAT DE LA TERRA DONDE SE VENDEN LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y CULTIVADOS EN LA LOCALIDAD O LA COMARCA, SIN MÁS INTERMEDIARIOS.
CON MÁS DE 48 HORAS DE PROGRAMACIÓN CONTINUA, CON CONCIERTOS, CULTURA, COMERCIO, DEPORTES, DEGUSTACIÓN Y ACTIVIDADES INFANTILES, XALÓNIA COMPLETA UNA OFERTA ESTE SÁBADO Y DOMINGO PARA TODOS LOS PÚBLICOS CON CINCO PILARES FUNDAMENTALES: 'LA FESTA DEL VI I LA PICAETA', EL FESTIVAL DE MÚSICA XALÓNIA, LA FERIA DE LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO, EL MERCAT DE LA TERRA Y LA TROBADA VALENCIANA DE MUIXERANGUES.
EN DEFINITIVA, UN TSUNAMI DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODOS AQUELLOS QUE AMAN LOS ELEMENTOS MÁS TRADICIONALES DE XALÓ Y LOS PUEBLOS VALENCIANOS, EN EL QUE PARTICIPAN MÁS DE 30 FIRMAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO, ENTRE BODEGAS, CARNICERÍAS, RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA.
EL CERTAMEN DE XALÓNIA OFRECE AL VISITANTE LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR DE SU GASTRONOMÍA, SUS FAMOSOS EMBUTIDOS Y SUS PLATOS TÍPICOS COMO EL 'ESGARRAT' O EL 'MULLADOR DE BULL' ACOMPAÑADOS POR LOS VINOS DE LAS DISTINTAS BODEGAS DE LA POBLACIÓN. Y ADEMÁS DE ALIMENTAR EL CUERPO, EL VISITANTE PUEDE AMPLIAR CONOCIMIENTOS CON ACTOS CULTURALES Y MÚSICA QUE AMBIENTARÁ SUS CALLES DURANTE EL FIN DE SEMANA.
COMO ES BIEN CONOCIDO, EL VINO ES UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA HISTORIA DE XALÓ, MUY UNIDO A SU GASTRONOMÍA LOCAL. POR ELLO, LAS BODEGAS DE LA POBLACIÓN, CARNICERÍAS Y OTROS LOCALES DE RESTAURACIÓN ORGANIZAN LA FIESTA DEL VINO Y DE LA TAPA, DONDE SE PODRÁN DEGUSTAR LOS TRADICIONALES EMBUTIDOS, GUISOS O DULCES MÁS TRADICIONALES. OTRO DE LOS ELEMENTOS QUE CONVIERTEN A ESTE EVENTO EN UN ATRACTIVO ÚNICO EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA ES LA FERIA DEL COMERCIO TRADICIONAL CON ARTESANÍA DE LA LOCALIDAD, Y EL DESARROLLO DE NUMEROSAS ACTIVIDADES INFANTILES Y CULTURALES QUE INVITARÁN A PASEAR Y A CONOCER ESTA POBLACIÓN DE LA VALL DE POP. TODA LA PROGRAMACIÓN DE XALÓNIA SE PUEDE ENCONTRAR SU PÁGINA WEB.