El xabiero Pablo Ivars logra el bronce en el Nacional de Ciclismo Adaptado Subió tres veces al podio tras acabar la competición, por el tercer puesto en la general, la contrarreloj y en eliminación J. ZAMORA XÀBIA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:09

El ciclista de Xàbia Pablo Ivars ha conquistado la medalla de bronce en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en la categoría de sordos. La prueba que se celebró durante el pasado fin de semana en la capital de España, era la fecha marcada por el ciclista del Club Cala Bandida Ciclyng Team, en su calendario para tratar de subir al podio y lo logró.

Este año el Campeonato de España se compuso de tres pruebas en un circuito cerrado que consistieron en una contrarreloj, eliminación y puntuación obteniendo así varios podios el corredor de la formación de Cala Bandida. En la contrarreloj, Ivars, quedó en tercer lugar, a tan sólo dos segundos del primer clasificado.

En la segunda prueba, donde cada dos vueltas se eliminaba al último corredor que pasaba la línea de meta, el ciclista de Xàbia consiguió permanecer hasta que sólo quedaban tres corredores, obteniendo la tercera posición.

Por último, en la última prueba se puntuaba cada cinco vueltas a los cuatro primeros corredores que pasaban por la línea de meta. Inicialmente Pablo Ivars estuvo con el grupo de escapados hasta que a falta de 7 kilómetros empezó a perder aire la rueda trasera y tuvo que acabar la competición con la rueda trasera con escaso aire. Ivars pudo finalizar en cuarta posición tras unos últimos kilómetros agónicos.

Ivars comentó que «tras las dos primeras pruebas con un buen resultado, en la última prueba noté que la rueda iba perdiendo aire poco a poco y cada vez me costaba más mantener el ritmo con el grupo delantero por lo que me descolgué». Según relató, tenía una vuelta ganada, ya que «habíamos doblado una vuelta respecto al pelotón habiendo conseguido puntos de más, por lo que me mentalicé en acabar la prueba como fuese tratando de puntuar y no perder posiciones ya que seguía con opciones de poder optar a subir en el podio de la general». El xabiero añadió que «era cuestión de no tirar la toalla» porque había sido una final muy dura». Por ello, tras finalizar la competición, «esta medalla de bronce me sabe a mucho más tras el incidente de la rueda y por el esfuerzo en los últimos kilómetros», recalcó.

Finalizadas todas las pruebas, el corredor subió tres veces a podio por su tercer puesto en la modalidad de contrarreloj, eliminación y clasificación general. Por último, el corredor dio las gracias a su patrocinador, a su pareja Katy por acompañarle en todas las competiciones y su entrenador, Adrián Peris, tras la preparación para este Campeonato de España.