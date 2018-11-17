XÀBIA VIVE SU OTOÑO MÁS MARINERO

JOSÉ IGLESIAS. 'UN MAR DE POSIBILIDADES', ASÍ SE PRESENTA LA ASOCIACIÓN DE RESTAURADORES DE XÀBIA (ARX) ANTE SUS CLIENTES EN EL LIBRITO DONDE SE PRESENTAN LOS MENÚS DE LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES EN ESTA SÉPTIMA EDICIÓN DE XÀBIA AL PLAT MARINER QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE. UN EVENTO EN EL QUE LA ARX PRETENDE AGASAJAR A SUS VECINOS Y CLIENTES CON LAS MEJORES RECETAS DE PESCADO FRESCO CUMPLIENDO CON LAS BASES DE LA TRADICIÓN E INNOVANDO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PLATOS.
EN EL FONDO, ES UNA MANERA DE DAR A CONOCER LA GASTRONOMÍA MÁS TRADICIONAL DE VILLA, TANTO EN LAS RECETAS QUE SE ELABORAN, COMO EN LAS MANERAS DE PRESENTAR EL PRODUCTO Y AVALAR DE ALGUNA MANERA EL PROYECTO COMARCAL DE LA UNESCO, DÉNIA-MARINA ALTA TASTING LIFE.
PORQUE DICEN LOS RESTAURADORES QUE LA GASTRONOMÍA DE XÀBIA TIENE HISTORIA, TRADICIÓN, CULTURA, INTENSIDAD, ORIGINALIDAD, SABOR, ACTUALIDAD, Y SOBRE TODO, MUCHO SENTIMIENTO DE COMPROMISO CON LA CALIDAD. ASÍ HASTA EL PRÓXIMO DÍA 25 LA ARX TE PROPONE 13 EXPERIENCIAS ÚNICAS COMO UNA MARISCADA EN EL RESTAURANTE LA CANTINA DE JÁVEA CON RODABALLO AL HORNO, AL PRECIO DE 30 EUROS CON BEBIDA INCLUIDA, EN UN MENÚ EN EL QUE INCLUYE UNA ENSALADA ESPECIAL, POSTRE, PAN, CAFÉ Y BEBIDA CON VINOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
ESTE ES UN EJEMPLO PERO EN EL RESTO DE RESTAURANTES LOS MENÚS VAN DESDE 30 EUROS HASTA 40 EL MÁS CARO.
EN LA PLAYA DEL ARENAL, EL CHOLA FOOD, SIRVE UN MENÚ CON BACALAO, SARDINA AHUMADA, Y UNA CREMA AL VAPOR DE SALMONETE, GAMBA ROJA Y PULPO SECO POR 40 EUROS CON BEBIDA INCLUIDA.
SI NOS VAMOS AL RESTAURANTE DEL CLUB DE GOLF DE XÀBIA, EL COMPLETO MENÚ POR 35 EUROS ESTÁ ELABORADO A BASE DE GAMBÓN, MEJILLONES, VIEIRAS, PULPO EN FIDEUÀ, O PESCADO EN TEMPURA DE LA LONJA DE XÀBIA. EN EL CORAZÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, EL RESTAURANTE EMBRUIX HA APOSTADO POR LA CABALLA MARINADA, LOS LANGOSTINOS SALTEADOS, Y LOS ESPAGUETIS NEGROS CON PULPO, ENTRE OTROS PLATOS QUE REDONDEAN UN PRECIO DE 30 EUROS.
EL RESTAURANTE MEZQUIDA, EN EL PLA DE XÀBIA, PRESENTA EL PESCADO DE XÀBIA EN SALAZÓN PARA UNA SUGERENTE COCA DE MOSCATEL, LA CABALLA EN ESCABECHE DE MANZANA Y UN ARROZ MELOSO DE PULPITO CON AJOS TIERNOS, ENTRE LOS MEJORES PLATOS DE UN MENÚ CON VINOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE SIRVE POR 37 EUROS. EL MENÚ DEL NORAY TIENE COMO PLATO FUERTE LA FIDEUÀ DE MARISCO JUNTO A OTROS SIETE PLATOS QUE COMPONEN LA MINUTA DE 30 EUROS. EL PARADOR DE JÁVEA OFERTA POR 35 EUROS UNOS PLATOS DELICIOSOS COMO EL SALTEADO DE GAMBAS, CALAMARET Y ROBELLONES CON AJOS TIERNOS; SARDINA AHUMADA CON CREMA DE CASTAÑAS O COCA DE XÀBIA CON SEMISALAZONES.
EL RESTAURANTE LOS REMOS LA NAO TIENE UN MENÚ DE 35 EUROS CON UN PLATO DE MEJI TACO CON LECHA ASADA, RAVIOLIS DE LUBINA A LA SAL, Y UN ARROZ MELOSO DE TXANGURRO.
EN EL RESTAURANTE SEEMONTGÓ HAN CONFECCIONADO UN MENÚ DE OCHO PLATOS Y POSTRE CON DISTINTOS TIPOS DE PESCADO Y DISTINTAS ELABORACIONES PARA DEGUSTAR POR 30 EUROS. LA TERRAZA DEL CANAL APUESTA POR EL ARROZ CON SEPIONET CON AJOS TIERNOS Y OTROS PLATOS COMO LOS ENTRANTES DE TARTAR DE ATÚN O EL CALDERO DE PESCADO POR 30 EUROS, CON VINOS DE LA COMUNITAT Y CAVA.
LA TRATTORIA, EL FARO AZAHAR Y LE RENDEZ-VOUS PARTICIPAN CON MENÚS DE 35 Y 36 EUROS CON FANTÁSTICOS PLATOS ELABORADOS CON PESCADO FRESCO DE XÀBIA.
NO OLVIDES HACER SIEMPRE LA RESERVA PREVIA PARA DISFRUTAR DE TODOS ESTOS MENÚS. BUEN PROVECHO.