Cs Xàbia tilda de «decepción» el contrato de recogida de basura realizado por la alcaldía R. X. XÀBIA. Miércoles, 31 julio 2019, 00:19

El grupo Ciudadanos Xàbia calificó ayer de «decepcionante» el estado del contrato de limpieza y recogida de basura realizado por le gobierno del PSPV. El portavoz de la formación naranja, Enrique Escrivá, preguntó en el pleno celebrado el lunes por la situación del servicio «esperábamos que nos pudiesen aclarar qué pasos van a dar para llegar a tiempo y tener un nuevo servicio en noviembre. Pero han dejado pasar la oportunidad de explicarnos por qué, tras 8 años al frente, no han empezado antes a tramitar el nuevo pliego de condiciones del contrato de limpieza y recogida de basura».

Según Escrivá «ya podríamos tener un mejor servicio y nos hubiésemos evitado tener que prorrogar un servicio que no funciona. Tras dos legislaturas de Chulvi, no pueden limitarse a echar balones fuera y negar que Xàbia esté sucia. Tampoco nos han dado una fecha concreta en la que esté listo el nuevo contrato. El hecho de que ni siquiera hayan publicado la consulta previa del pliego de condiciones, indica que no llegarán a tiempo».