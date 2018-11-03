XÀBIA PROMOCIONARÁ EL PESCADO DE LONJA

JOSÉ IGLESIAS. LOS RESTAURADORES DE XÀBIA ESTÁN PREPARANDO LA SÉPTIMA EDICIÓN DE XÀBIA AL PLAT MARINER EN EL QUE UNA SELECCIÓN DE RESTAURANTES DE LA VILLA OFERTAN MENÚS CON PESCADO FRESCO DE LA BAHÍA A PRECIOS MUY COMPETITIVOS.
EN ESTA NUEVA EDICIÓN PARTICIPAN UN TOTAL DE TRECE RESTAURANTES QUE, DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE, SE ENCARGARÁN DE ELABORAR LOS MENÚS ESTABLECIDOS CON PRECIOS QUE OSCILAN ENTRE LOS 30 Y 40 EUROS POR PERSONA.
LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON LA CANTINA DE JÁVEA, CHOLA FOOD EXPERIENCE, CLUB DE GOLF DE JÁVEA, EMBRUIX, EL FARO AZAHAR, MEZQUIDA, NORAY, PARADOR DE JÁVEA, LOS REMOS LA NAO, LE RENDEZ-VOUS, SEEMONTGÓ, LA TERRAZA DEL CANAL Y LA TRATTORIA.
EL EVENTO QUE SE REALIZA DESDE HACE SIETE AÑOS, ESTÁ ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE RESTAURADORES DE XÀBIA Y CUENTA CON EL APOYO DE NUMEROSAS FIRMAS COMERCIALES Y DE LA MARCA GASTROXÀBIA DEL AJUNTAMENT DE XÀBIA.