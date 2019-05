El PP de Xàbia pretende reducir impuestos e impulsar la economía local

La candidatura del Partido Popular de Xàbia tiene como objetivo para la próxima legislatura impulsar la economía del municipio. Por ello aseguran que una de sus primeras medidas, si consiguen hacerse con la alcaldía, será reducir el tipo general del IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles).

También quieren eliminar la tasa de apertura de un local de negocio, «para que cualquier persona que apueste por invertir en Xàbia, tenga una exención de una tasa que encarece los gastos de emprender un proyecto empresarial. Además quieren reducir las tasas de construcción para la reforma de viviendas, «apostamos por el pequeño constructor local, porque somos conscientes de las limitaciones que tendrá el sector».

Según indican los populares, durante los años de gobierno socialista, «al no haberse ejecutado los presupuestos y no acometer las obras y proyectos presupuestados, los importes que corresponden a los mismos, se han ido acumulando como un remanente de tesorería positivo que, si no se gasta en inversiones sostenibles, la ley obliga a que se destine a amortización de préstamos». Para el grupo popular, esta es, «la única razón por la que se ha reducido la deuda pública municipal, y no porque se hubiera realizado una gestión de contención del gasto por parte del gobierno socialista».

Según el PP, el remanente positivo podría haberse destinado «a la Ley de estabilidad financiera; para alcantarillado y alumbrado público, o para planes de mantenimiento de los bosques para evitar fuegos, entre otras».