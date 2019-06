El PP de Xàbia, en contra del nuevo horario de los plenos Viernes, 28 junio 2019, 23:54

La Corporación de Xàbia celebrará ahora los plenos los lunes a las 13 horas. Este cambio en lo que se refiere al horario no ha gustado nada al PP. Los populares señalan que el nuevo día coincide con el que el alcalde no tienen actividad parlamentaria en Les Corts, pero eso no les parece un inconvenientes, pero sí adelantarlo, porque «se dificultará el acceso de los vecinos» y en su opinión «esto es un obstáculo a la transparencia y se limita y priva de información».

Para el PP lo más apropiado sería a las 19 o las 20 horas. En vista de que el PSPV tiene mayoría absoluta, la líder popular, Rosa Cardona, le ha propuesto al alcalde que Xàbia empiece a grabar y a emitir las sesiones plenarias en directo, para llevar el pleno a la población.

En cuanto a las dedicaciones exclusivas, incidieron que «hemos pasado de cuatro a casi seis, ya que uno de ellos se dedicará al Ayuntamiento al 75%». Sobre la retribución del alcalde, que solo cobrará por asistencias, además del sueldo como diputado, el PP comentó que de esa forma superará lo que hubiera cobrado solo de primer edil de Xàbia.

Asimismo, subrayó que se han aumentado los sueldos de todos los concejales con el argumento de que hay que «dignificar» las retribuciones por su responsabilidad. En su opinión, cuesta mucho ganar 45.000 euros en el mundo laboral y el incremento era «innecesario».