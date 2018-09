Xàbia impulsa una jornada de limpieza en los parajes de Santa Llúcia y el río Gorgos Erades, Mata y Dimitrieff durante la presentación de la jornada de limpieza. / B. O. La iniciativa, que se suma al evento a nivel mundial, busca la concienciación de los vecinos y cuenta con el apoyo de diversas entidades locales B. O. XÀBIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:30

La villa de Xàbia quiere conseguir un mundo más limpio, por ello se ha sumado al movimiento mundial de limpieza que se celebrará el próximo sábado 15 de septiembre, día mundial de la limpieza de la naturaleza. Lo hará con una campaña popular de recogida de residuos organizada entre el Ayuntamiento y diversos organismos locales, como la cofradía de pescadores, Irox, Amjasa, Protección Civil, Cruz Roja, así como diversas entidades públicas.

Según explicó ayer la concejal de Servicios, Kika Mata, se trata de una iniciativa con la que se pretende concienciar a la población, pues «queremos que Xàbia forme parte de este movimiento con el que se pretende hacer del mundo un lugar mejor».

La jornada arrancará a las 10 horas y los voluntarios podrán participar en tres puntos de acción: el primero en el entorno de Santa Llúcia, en la ruta circular que arranca en la calle Langreo; una segunda en las proximidades de la fábrica La Vibro, por la carretera de Gata, entre el Camí Fontanells y Camí Cabanes; y una tercera en la calle Verona, junto al IES Nº1. Respecto a la elección de estos tres puntos, la edil de Servicios explicó que se trata de zonas «más sensibles». En Santa Llúcia, indicó, «es un punto de encuentro de jóvenes que organizan botellones y que muchas veces dejan abandonado vasos, botellas y todo lo que utilizan».

Entre las entidades que participarán y dirigirán las tareas de recogida se encuentra la agrupación Slow Life. Una de sus representantes, Katia Dimitrieff, remarcó la «urgencia de actuar sobre la conciencia de las personas, asumir nuestra responsabilidad y dejar de pensar que alguien vendrá a resolver nuestros problemas». Por ello hizo un llamamiento a los vecinos para que participen en la jornada, «somos nosotros, los consumidores, los vecinos quienes debemos de tomar medidas cuanto antes, no debemos demorarlo más».

También cree necesario «un cambio en nuestros hábitos» el representante de la Cofradía de Pescadores de Xàbia, Moisés Erades. Según reveló, cuando salen a navegar al mar, los marineros se encuentran «muchos más residuos que hace unos años, nos preocupa especialmente la presencia de toallitas, la gente no es consciente del daño que provoca a la fauna marina». Erades recordó que gran parte de los residuos que se ven en las cunetas, las calles y el cauce del río, «finalmente van a para al mar». Por todo ello, apuntó «debemos actuar sobre la tierra para evitar que la gran cantidad de desperdicios acaben en nuestras aguas».

Por su parte Dimitrieff subrayó «el daño que provocan los plásticos en nuestro planeta, hay que concienciarse mucho más». La jornada acabará con un pequeño aperitivo para los participantes en el Riurau d'Arnauda. En ese piscolabis, indicó la representante de Slow Life «todo lo que utilizaremos, como platos, cubiertos o envases, será productos biodegradable, para demostrar así que es posible actuar desde casa para la mejor conservación de nuestro planeta».

Futuras acciones

Tanto los representantes de ambos colectivos como la concejal propusieron que esta iniciativa no se quede en una sola jornada. «Estamos barajando la posibilidad de realizar una en cada estación del año», comentó Dimitrieff. Mata quiso agradecer a todos los participantes «su generosa colaboración en un tema tan sensible como es la limpieza de espacios públicos. Cada vez el grado de conciencia ciudadana es mayor y eso es la clave para disfrutar de un entorno no solo más agradable sino también más sostenible».