Volem Pego y Esquera Republicana unen fuerzas para conseguir dos concejales Las dos formaciones acuerdan mantener el nombre de Volem Pego y que Irene Sendra sea la candidata a la alcaldía B. ORTOLÀ Miércoles, 24 abril 2019, 23:54

La unión hace la fuerza. Así lo entienden las formaciones de Volem Pego y Esquerra Republicana (ER) que han decidido concurrir juntas en las próximas elecciones municipales. Lo harán bajo las siglas de los primeros «una marca consolidada con las que nos identificamos todos y no queremos confundir a la gente con nuevos nombres», confiesan. Pero remarcan que se trata de una candidatura «municipalista donde tiene cabida gente de diferentes orígenes políticas».

En cuanto a la lista, estará encabezada por la actual edil de Volem en el pleno Irene Sendra, mientras que Saül Ortolà, líder de ER, ocupará la segunda plaza. Según este último, Irene ya cuenta con la experiencia de esta legislatura en el pleno. Cuatro años que según la propia Sendra, le han servido para «conocer cual es la realidad de nuestro pueblo dentro de las instrucciones, creemos que podemos aportar cosas nuevas».

Para ello contarán con gente que ya estuvo en las listas de 2015 como Eloy Fernández o Eva Maria Domínguez. Pero también aportarán «frescura» a la candidatura con nuevas caras. Entre ellos destaca la número tres, Marta Siscar, «es un claro ejemplo de la diversidad que persigue la propuesta de Volem Pego. Queremos que sea la primera mujer transexual concejal de la provincia de Alicante», apunta Ortolà.

«No somos políticos profesionales, somos gente que quiere trabajar para mejorar el municipio», indica Siscar.

En cuanto a las expectativas de esta coalición, no se marcan un número concreto de concejales, «queremos ser clave para un acuerdo de gobierno».

Lo que la candidata tiene claro es que deben entrar en el gobierno, «si no, no se tiene decisión, lo hemos comprobado estos cuatro años, pues el gobierno de PSPV y Ciutadans de Pego no ha contado con ninguna de las propuestas de la oposición, es una falta de democracia muy grave y eso es lo que queremos cambiar».