Conciencia social contra el plástico, campaña viral, iniciativa contra el envasado abusivo. En las redes, boicot semanal ante tanto envoltorio, algo propio de una sociedad que, como Joaquín Araújo lleva años denunciando, padece de comodidad y velocidad.

Se nos atribuye un buen gesto al compartir el mensaje, pero los más honestos se muestran pesimistas en el cumplimiento del objetivo, porque, ¿cómo evitar hacer la compra rehuyendo del plastificado envoltorio? Dudas incluso respecto a supermercados que apelando a las reglas de sanidad impuestas, no nos permitirán llevarnos gran parte de los productos tan eficientemente embalados.

La verdad es que la falta de recuperación de plástico generado es preocupante, cuestión que se visualiza especialmente en aguas marinas y continentales, donde la alarma parece ser mayor con un plástico que flota que con el que acaba enterrado.

La magnitud del mar invita a pensar que tiene capacidad para tragárselo todo, pero sabemos que no es así. En los ríos, la vulnerabilidad de tan delicados escenarios es atacada con residuos plásticos, y en cada uno de ellos, se alberga una ofensa a la naturaleza.

Jornadas pescatorias con mis hijos encontrando plástico, incluso en tramos de cabecera, ¿y qué hacer? De momento me he agenciado una red para ir guardando la basura que contamina nuestros santuarios, restos que me dan tanto asco como las colillas en la playa, la pestilente contaminación del aire que respiramos, o la mierda que al salir de la puerta de casa atrapa nuestro pie.

Sensibilizados pero no lo suficiente. Tenemos políticas que no priorizan el medio ambiente, con campañas ambientales que serán encargadas para practicar el buenismo de quien gobierna, por aquellos que transmiten y no actúan, o quizá, para compensar recientes esfuerzos electorales. Así funcionamos, pero no por ello debemos sentir decepción, de hecho, hoy es el Día del Medio Ambiente, razón por la que debemos estar unidos contra la contaminación del aire, contribuyendo en favor de nuestra salud y la del planeta.