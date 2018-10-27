LA VILLA DE CALP VIVE A TOPE LA FIESTA DE LA OKTOBERFEST

J. Iglesias. LA VILLA DE CALP ESTÁ INMERSA EN UNA DE LAS FIESTAS MÁS TRADICIONALES DE LA COSTA BLANCA, LA OKTOBERFEST, UNA FIESTA DE REFERENCIA PARA TODOS LOS ALEMANES RESIDENTES EN LA ZONA YA QUE SE TRATA DE UN ACONTECIMIENTO PIONERO EN EL ARCO MEDITERRÁNEO QUE SE CELEBRA DESDE 1987. LA OKTOBERFEST ESTÁ ORGANIZADA POR EL CLUB CREATIVO CALPE Y CUENTA CON EL APOYO DEL AJUNTAMENT DE CALP. AUNQUE LA FIESTA ESTÁ BASADA EN EL CONSUMO DE CERVEZA, TAMBIÉN SE CONVIERTE EN UNA MUESTRA IMPORTANTE DE LA GASTRONOMÍA ALEMANA.
LA CARPA QUE ACOGE ESTE EVENTO ABRIÓ SUS PUERTAS EL MIÉRCOLES, CUANDO EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SE ENCARGÓ DE PICAR EL PRIMER BARRIL Y LA FIESTA NO PARARÁ HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE.