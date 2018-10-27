LOS VIERNES SE TAPEA EN PEGO

José Iglesias. LOS RESTAURADORES DE LA POBLACIÓN DE PEGO ESTÁN INMERSOS EN LA IV RUTA DE LA TAPA QUE CADA VIERNES CONVOCA A VECINOS Y VISITANTES A DEGUSTAR LA MEJOR COCINA DE CADA ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE AL PRECIO DE 2,50 EUROS, TAPA Y CAÑA O VINO.
EN LA RECTA FINAL DEL EJERCICIO 2018, EL FIN DE SEMANA EMPIEZA EN PEGO. ESTA INICIATIVA QUE EMPRENDE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CREAMA DE PEGO, QUE DIRIGE ROSA MARÍA FERRER, REPITE MODELO ANTE EL ÉXITO DE LAS ANTERIORES EDICIONES, ESPECIALMENTE POR LAS INNOVADORAS TAPAS QUE PRESENTAN LOS RESTAURADORES CON LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA Y AUTÓCTONOS DE LA MARINA ALTA.
LOS 14 BARES Y RESTAURANTES PARTICIPANTES HAN APOSTADO POR UN DISEÑO ORIGINAL Y SABORES EXCEPCIONALES PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS, YA QUE LAS QUE MÁS ÉXITO COSECHAN DURANTE ESTA INICIATIVA PROMOCIONAL SON INCLUIDAS DESPUÉS EN LA CARTA DE CADA ESTABLECIMIENTO.
ENTRE LOS RESTAURANTES QUE SE HAN SUMADO A ESTA INICIATIVA DE CREAMA ESTÁN EL MOSS DE PEGO, GANADOR DEL FESTIVAL TAPEGO CELEBRADO EN MARZO EN LA LOCALIDAD, ADEMÁS DEL BAR CASINO, CON PROPUESTAS COMO 'COQUETES ESCALDAES', PINCHO ÍNDICO O COSTILLAS DE CERDO Y MIEL, EN EL PRIMER FIN DE SEMANA.
CADA VIERNES, LOS RESTAURADORES OFRECEN TRES TAPAS DISTINTAS EN SUS ESTABLECIMIENTOS, CREANDO EXPECTACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES PARA VER CON QUÉ BOCADO SORPRENDERÁN A SUS SEGUIDORES POR EL PRECIO ESTABLECIDO DE 2,50 EUROS, ACOMPAÑADO DE UNA CAÑA DE CERVEZA O VINO.
OTROS BARES PARTICIPANTES SON EL BAR ZORRILLA, EL RESTAURANT LLIT I TAULA, EL RESTAURANT CA VICENT, O EL BAR ALEJANDRO'S. ESTE ÚLTIMO, EN EL PRIMER FIN DE SEMANA PRESENTÓ UNA TAPA DE CEVICHE DE CAMARÓN CON CHIPS DE PLÁTANO VERDE; OTRA DE CALABACÍN RELLENO, Y UNA TERCERA PROPUESTA COMPUESTA DE UNA CAZUELITA DE PATATAS, CHORIZOS Y HUEVOS DE CODORNIZ PARA QUITARSE SENTIDO.
EL VENT DE LLEVANT I GALLEGO, EL BAR BALBINO, CAFÉ L'ALTER, SEVEN PIZZA, BAR ARANBEA, EL BAR RESTAURANTE DEL CLUB DE TENIS, EL RESTAURANT L'OM Y CASA COLOM, PARTICIPAN TAMBIÉN EN ESTA IV RUTA DE LA TAPA DE PEGO, QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL ÚLTIMO VIERNES DEL AÑO, EL 28 DE DICIEMBRE.
CADA VIERNES Y HASTA QUE CONCLUYA EL 2018, LA CITA GASTRONÓMICA ESTÁ EN PEGO CON GRATAS Y ECONÓMICAS SORPRESAS CULINARIAS QUE CONFIEREN A LA POBLACIÓN UN AMBIENTE FESTIVO PARA ABRIR LOS FINES DE SEMANA QUE QUEDAN DE ESTE AÑO.