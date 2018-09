LA VIDA EN JÁNOVAS

Jorge se quiere ir. Me lo comentaba el otro día conversando por el móvil. Hace unos meses Edurne me decía exactamente lo mismo. Ambos quieren abandonar la ciudad y volver al campo de donde (tal vez) nunca debimos salir. Las razones os suenan seguro. El crecimiento desmedido de las ciudades. La brecha de clases ahora que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. La vida de espaldas a la naturaleza. Cada vez son más quienes consideran volver a un entorno rural no como un paso atrás, sino como una alternativa del todo viable.

También pasa al salir al extranjero. Mucha gente que quiere vivir fuera una temporada piensa en ciudades como Londres, Nueva York o Sydney. Las grandes urbes son una buena opción pero creo que es importante no desechar emplazamientos mas pequeños por muchas razones. Son baratos, están menos masificados, la experiencia es más auténtica y dan para disfrutar de esos otros paisajes tan diferentes al que estamos acostumbrados.

En cuanto a nuestro territorio, desde hace unos años existen ayudas (aunque escasas) para quienes deseen realizar esta transición y contribuir a la dinamización de los pueblos semiabandonados. Esos pueblos a los que el escritor Sergio del Molino llama la 'España vacía' precisamente por todo lo que les falta. Hay nombres ya famosos como Jánovas (deshabitada casi a la fuerza para construir una presa que nunca se llegó a materializar), Villarroya o Alcolea. También sucede en nuestra comarca en poblaciones como Castell de Castells o Vall d'Ebo.

Por eso, frente a los que imaginan un futuro tecnológico en ciudades modernas con coches voladores, yo quiero creer en otro mañana. Uno que nos acerque a la naturaleza. Que nos devuelva las raíces a las que siempre hemos estado vinculados y que no son otras que las de la verdadera tierra. Para que afrontemos la despoblación no en términos de problema sino como una oportunidad para reencontrarnos con nuestro hábitat. Y quién sabe... Tal vez descubramos otra realidad. Tal vez sea mejor la vida en Jánovas.