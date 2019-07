La semana pasada se me estropeó el aire acondicionado. O tal vez no. Tal vez nunca había funcionado porque llevo pocos meses en este piso y la calefacción en invierno apenas la he puesto. De repente, me encontré con la tragedia de entrar en casa y que dentro hiciese más calor que fuera. El técnico (al que confieso haber llamado más veces de las que el decoro consideraría prudentes) me dice que tiene mil incidencias y que tardará en venir.

Yo, mientras tanto, reflexiono sobre cómo no valoramos nuestras más caprichosas comodidades hasta que nos faltan. Pensando, en nuestra ingenuidad, que podemos prescindir de ellas. Que no las necesitamos... hasta que dejan de estar presentes. Me pregunto cómo no le he hecho ni caso al puñetero aire hasta que ha sido demasiado tarde. Me recrimino mi falta de previsión.

Las mil incidencias que el técnico tiene apuntan a que no soy la única en haber esperado excesivamente pero eso no me consuela. Solo hay un aparato que viene en mi ayuda. Solo uno me conforta y me alivia un poco el calor. Es el ventilador. Estos días sin aire me han recordado a mi infancia. Cuando aún no existían los aires acondicionados. Cuando nos tendíamos en el sofá de mi casa en verano y nos quedábamos adormecidos a la hora de la siesta con el run run del aparato. Mi madre preguntando si lo ponía en la opción móvil. Si nos llegaba a todos. En la paradoja de sentarnos muy juntos para que a nadie le faltara su dosis de aire fresco. Ella lo sigue utilizando. Yo jamás volveré a subestimarlo.

En estos días me he dado cuenta (otra vez) de la importancia de lo sencillo. De lo mucho que le debemos a artilugios tan elementales como el ventilador. Hoy estas letras van dedicadas a todo aquello que damos por sentado. Las cosas materiales, las personas a las que amamos, nuestra salud, la naturaleza (a la que el aire acondicionado hace, por cierto, un flaco favor).

Dejemos de comportarnos como si fueran a estar ahí para siempre. Tenemos toda una vida para cuidarlas. Usémosla. Hagámoslo.