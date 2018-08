Las ventas de comercios de La Mar caen hasta un 75% por las obras y el menor gasto de turistas Estampa de la calle La Mar que se encuentra en plenas obras de reurbanización, con la calzada levantada y llena de vallas. / R. González Los empresarios de Dénia insisten en que apoyan la actuación, pero que si hubiera empezado antes o después no les habría perjudicado en la época de más ingresos R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:07

Los comercios de la calle La Mar de Dénia, en el tramo afectado por las trabajos de reurbanización, han experimentado una bajada de ingresos durante la campaña estival. Un descenso que en algún establecimiento ha llegado a alcanzar la importante cifra del 75%. Los afectados achacan esos malos datos a las obras, que han disuadido a muchos de acercarse a la zona, y a que este verano los turistas han realizado menor gasto en los establecimientos en comparación con otros años.

Una de las empresarias que ha sufrido este revés destaca que la bajada ha sido «espectacular». Según comenta, tiene tiendas en las que en esta época, gracias al volumen de visitantes que acoge la capital de la Marina Alta, solía hacer una caja de 700 euros diarios. Sin embargo, este verano se han quedado en 175 euros al día, lo que equivale a tres cuartas partes menos.

Lamenta que muchas personas no se han acercado a ver escaparates y entrar en los establecimientos al encontrarse la calzada levantada, numerosas vallas para separar la zona de paso y solo uno de los laterales con acera. Ante este panorama, los posibles clientes han preferido eludir esa zona, remarca con pesar.

Esa situación ha repercutido en sus cajas en un momento primordial, pues «para muchos de nosotros el verano es el sustento del invierno porque hasta que llegan las fallas es casi insostenible». Por eso, los comerciantes se preguntan cómo van a aguantar hasta la próxima campaña de buenas ventas y cómo afrontarán el gasto de adquirir el material para las siguientes temporadas ante la importante caída de ingresos que han experimentado en los últimos meses.

Según reconocen, cuando acaben los trabajos de reurbanización, La Mar quedará bonita, pero «de momento las obras no nos dan beneficios, sino lo contrario». Y añaden que «el tiempo dirá si todo mejora, pero por ahora el daño ya está hecho».

En ese sentido, insisten en que los comerciantes afectados no están en contra de que se lleven a cabo las obras, sino que el problema radica en la fecha escogida para empezarlas. Al respecto, hacen hincapié en que con solo adelantarlas o atrasarlas unos meses se podría haber evitado el perjuicio en la campaña estival y que todavía habrían estado dentro de los plazos del Plan Confianza, con las que se sufragan.

Pero no todos han experimentado pérdidas de ingresos tan notables. En otros casos, los empresarios apuntan que en sus casos la media se situaría en torno al 25%. Según explican, esa merma sigue siendo importante de cara a afrontar el futuro. Es más, algunos matizaron que, en vista de iban a menguar las entradas de dinero, optaron por no contratar personal de refuerzo por lo que no han podido generar puestos de trabajos durante estos últimos meses.

Otra queja de los comerciantes es que en pleno agosto los trabajadores que ejecutan las obras se hubieran cogido «unos diez» días. En su opinión, cuando se están llevando a cabo trabajos que causan tantas molestias, los parones se deberían proyectar para otras fechas.

Sobre esta cuestión, la concejal de Territorio, Calidad Urbana y Obras y Servicios, Maria Josep Ripoll, indica que en la calle La Mar se está trabajando de forma habitual y se está avanzando. Según recalca, «el ritmo que llevan las obras es el que toca para cumplir los plazos» fijados en el contrato.

Por otra parte, las obras en esta calle están empezando a repercutir en los alquileres de locales. Cuando todavía no han concluido los trabajos y la calle está aún levantada, algunos propietarios han decidido pedir a los comerciantes un incremento en lo que pagan al mes. En uno de los casos alcanza los 250 euros.