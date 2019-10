Obituario Bon vent i barca nova en el teu viatge a Ítaca, company i amic Jordi PSPV DÉNIA Viernes, 11 octubre 2019, 12:16

Ahir ens va deixar el company i amic Jordi Serra. És cert que som molts les denieres i els deniers que vam tenir la sort de conèixer el nostre company. Per a tots nosaltres, els que vam tindre la sort de compartir una part del trajecte amb ell, sobren les paraules...

Per als que no el vau conèixer, Jordi era una persona compromesa, treballadora, lluitadora, convençuda en la seua aposta pel servei als altres, a la seua ciutat. Jordi s'il·lusionava amb cada mampresa nova a la qual s'hi sumava i il·lusionava els que compartíem amb ell temps, projectes, converses.

I sempre, sempre, amb un somriure. Jordi era, és, perquè ell sempre hi serà, la classe de persona que mai ofereix un no com a resposta.

Ens ha deixat el company de mil lluites per la consecució del benestar de les persones, la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Hem perdut una persona que va dedicar bona part de la seua vida, des de ben jove, al servei públic, a treballar per una societat que necessita, ara més que mai, persones amb la vàlua, el compromís i la defensa dels valors cívics que va exercir ell des de la seu militància política.

Però també, i sobretot, ens ha deixat una bellíssima persona, un amic dels seus amics. Totes les pèrdues són tristes i irreparables. Totes les persones que estimem i se'n van, deixen forats al cor que mai s'ompliran. Jordi deixa òrfena la família socialista deniera de la passió, l'alegria i l'optimisme irreductible amb què encarava la feina per la seua Dénia.

Però, saps Jordi? Ens comprometem a mantenir molt viu el teu esperit, a aplicar tot el que hem aprés de tu i a continuar treballant per la ciutat amb les teues ganes. Per tu, Jordi!

Una forta abraçada a la família. A Encarna i a Juan, un bes i el nostre suport per a tot el que necessiteulh. Als amics, entre els quals ens incloem, força i ànims en estos moments tan durs.

Bon vent i barca nova en el teu viatge a Ítaca, company i amic Jordi.