Los vecinos de Vall d'Ebo dan su apoyo masivo a la alcaldesa más longeva de la comarca Jiménez (la segunda por la derecha) junto a sus compañeros de partido y de gobierno. / LP La socialista Leonor Jiménez arrasó con 130 votos frente a los 23 que obtuvo la candidatura del PP y será primera edil elegida en las urnas B. ORTOLÀ LA VALL D'EBO. Jueves, 30 mayo 2019, 00:34

Muchas veces se dice que la edad no ayuda en el desenmpeño de determinadas actividades, sin embargo hay personas empeñadas en tumbar estas 'barreras' y demostrar que cumplir años es un grado, sólo un estado mental. Una de ellas es Leonor Jiménez Damaso, la recién elegida alcaldesa de la Vall d'Ebo, que el próximo mes de julio cumplirá 71 años. Se trata de la primer edil más mayor de la comarca, «y que no lo sea de toda España, porque hasta ahora era Manuela Carmela», bromea.

Militante del PSPV «de toda la vida», canaria de nacimiento (nació en Aguete) y ebolina de adopción, Leonor, conocida por sus vecinos como Nory, repetirá en el cargo de primera edil puesto que en la pasada legislatura ya tuvo que sustituir a su compañero y anterior alcalde, Rafa Llodrà Masanet, quién falleció en 2017 tras sufrir una larga enfermedad. Además, desde el año 1999 ha desempeñado funciones de concejal al cargo de los departamentos de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer.

Esta vez es la primera vez que ejercerá como munícipe electa. Nory reconoce que no tenía claro presentarse a la alcaldía, «pero me animó la gente del pueblo porque vieron que durante el año y medio que he estado en el cargo las cosas han ido bien».

Nacida en las islas Canarias, la actual munícipe llegó a la comarca en 1977

El sistema electoral en este pequeño municipio de tan solo 224 vecinos es diferente. Al tener menos de 250 habitantes las listas son abiertas, se vota a la persona y una vez hecho el recuento, la más votada se queda con la vara de mando. En Ebo la población menguó y de siete escaños concejales han pasado a tener cinco. Todos ellos estarán ocupados por los miembros del PSPV que se presentaron a los comicios (Teresa Barber, Purificación Mengual, Beatriz Frau y Juan Vicente Moll). De hecho arrasaron, puesto que de los 168 votantes fueron al colegio electoral el domingo, 130 se decantaron por el partido socialista, mientras que por los populares, la otra fuerza que lidiaba por la alcaldía, sacó 23. El resto fueron abstenciones, un total de 43, y dos votos en blanco.

Unos resultados con los que se mantiene la hegemonía socialista, «desde el año 79 gana nuestro partido en la Vall d'Ebo, antes incluso que lo hiciese Felipe González», remarca la veterana política. Nory atribuye la victoria al «buen trabajo de este último año y medio. Antes las cosas se tuvieron que paralizar un poco porque nuestro compañero no estaba bien de salud».

Entre las actuaciones que llevaron a cabo durante el último tramo de la legislatura la munícipe destaca la mejora de las carreteras que unen Petracos con el municipio; así como la vía que conecta con la Vall de Gallinera. Además ya cuentan con un plan contra incendios forestales. Y en el apartado sanitario, han conseguido que los vecinos no tengan que desplazarse del pueblo para someterse a un análisis o un electro, «ahora se lo pueden hacer aquí». En cuanto a los próximos cuatro años, uno de los proyectos más ambiciosos del equipo de Nory es la mejora de la zona de acampada del municipio, un punto de peregrinación de excursionistas y amantes de la naturaleza. Otra de las propuestas más importantes es la apertura de una granja escuela en El Faraig.

También pretenden arreglar la Font de la Serra, adquirir un vehículo para que los vecinos lo puedan utilizar cuando surja una urgencia o aumentar el apartado cultural, «estos años hemos implantado la Semana Cultural y ha tenido una gran acogida».

Media vida en el pueblo

Lo de Nory con la Vall d'Ebo fue amor a primera vista. Cuando era pequeña, un tío suyo que estuvo en la Guerra fue mandado a fusilar en Marruecos, pero esa misma noche pudo escapar a Algeria. Allí había «bastante gente de la Vall d'Ebo, una de ellas la que fue su esposa, por lo que se vinieron a vivir aquí». De hecho la familia de Nory estuvo 15 años sin saber que estaba vivo, «mi abuelo murió sin saberlo»; y 29 sin poder verse.

Desde que tuvo noticias de su tío, Nory quiso visitar Valencia. Pudo hacerlo en 1977, «mis hermanos estaban haciendo el servicio militar en Alicante y Barcelona, por lo que decidimos quedar unas navidades en Ebo». Quedó prendada del lugar, «decidí quedarme».

Su carácter abierto y espontáneo hizo ganarse a la gente de la Vall d'Ebo y siempre ha participado en la vida social del municipio «yo trato a todas las personas por igual, no lo mezclo con los colores políticos». De hecho hace 23 años que es presidenta de la Asociación de Mujeres de la localidad y desde el 99 ha sido edil. Además de los apoyos de los vecinos, Nory asegura que otra de las razones por las que se presentó como alcaldable fue «las pocas ganas de los jóvenes, he intentado que se implicasen un poco más pero no han querido».

Otras candidatas

Además de la Vall d'Ebo, ya hay otros tres municipios en la comarca donde el sillón de la alcaldía lo regentará una mujer puesto que sus candidaturas consiguieron la mayoría absoluta.

Una de ellas será Maria Oltra Vidal, que estará al frente del consistorio de l'Atzúbia y Forna. Su partido, Iniciativa per L'atzúbia y Forna consiguió 215 votos, 4 escaños. Su único rival, el Partido Popular obtuvo 145 votos, con lo que tendrá 3 sillones en el pleno.

Otra alcaldesa confirmada es Maria Isabel Molina, del grupo Compromís, que repetirá en el cargo en Alcalalí. Su partido triplicó los votos del PP, los valencianistas consiguieron 338, mientras que los segundos obtuvieron 146. Mientras que los otros dos contendientes quedaron con 63 (Som Valencians en Moviment) y 23 (PSPV). La cuarta edil que se ha asegurado el puesto es Maria Teresa Roselló en Sagra. Gent pel Canvi consiguió 4 de los 7 escaños necesarios.

Pendientes de saber se unirán al grupo de munícipes, a falta de negociaciones, están Ana Sala del PP de Calp, la también popular Mayte Signes en Gata de Gorgos, Mar Chesa de Compromís Ondara, Carolina Vives del PSPV de Els Poblets, y la candidata de Compromís en Pego, Anna Sastre.