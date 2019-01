Vecinos de Pego alertan de la presencia de cientos de agujeros en la calzada de Penya Roja Imagen de dos de las bocas del alcantarillado sin trapas en la calzada de la urbanización Penya Roja. / B. Ortolà El Ayuntamiento exige a la mercantil de esta urbanización inacabada que ponga solución para evitar un accidente en estas bocas de alcantarilla sin trapa B. ORTOLÀ PEGO. Jueves, 31 enero 2019, 00:17

El mal estado de la 'urbanización fantasma' de Penya Roja tiene preocupada a la población de Pego. Esta semana algunos vecinos han alertado de la presencia de cientos de agujeros en la calzada de sus calles. Se trata de las numerosas bocas del alcantarillado, que se han quedado sin trapas después de que alguien las haya robado.

Pese a ser una urbanización privada, muchos pegolinos reconocen que han pasado en varias ocasiones por la zona, algunos de ellos por «curiosidad», porque estaban de paso en su caminata vespertina o porque eligen este punto del término municipal situado a lomos de cima Penya Roja para practicar algunas modalidades de caza.

Estos últimos aseguran que han visto caer a más de un animal en alguno de estos agujeros que cuentan, la mayoría, con varios metros de profundidad. «Por suerte todavía no ha caído ninguna persona, pero no habría que esperar a que pase algo para poner una solución a esta peligrosa zona», señalan.

La empresa aseguró al Ejecutivo que pretende vallar todo el recinto aunque no sabe cuándo

Desde el Ayuntamiento pegolino aseguran que son conscientes del problema. Aunque remarcan que, de momento, no se ha registrado ningún incidente. Recuerdan además que la urbanización es propiedad de la mercantil Martín Fadesa, «es quien tiene toda la responsabilidad del mantenimiento y conservación de toda la zona, calles incluidas».

Lamentan también que «en parte esta situación de peligro hay que achacarla a la mala praxis de algunas personas que han decidido entrar en una zona privada para robar todo tipo de material». Comentan que las trapas no es lo único que se han llevado de esta urbanización cuya construcción quedó paralizada en el 2008. «A los pocos meses de detener los trabajos ya robaron material y maquinaria de obra. Incluso también han arrancado las farolas para sustraer una pieza que al parecer tiene bastante valor económico», recuerdan.

El ejecutivo sabe que es difícil controlar el paso de personas por la zona, por lo que confirma que ya se han puesto en contacto con la empresa para instarle a poner una solución a esta situación. Aunque todo hace indicar que no será tan fácil. Según explican, «la mercantil se encuentra en concurso de acreedores, por lo que cualquier actuación que suponga una inversión económica deben notificarla a la administradora concursal, quien es la encargada de dar o no luz verde».

Aún así, desde la compañía les han asegurado que su intención es vallar todo el recinto para que nadie pueda entrar en su propiedad, «aunque la palabra final la tendrá la administradora concursal».

El gobierno local no las tiene todas consigo, por lo que no descarta en un futuro emprender acciones legales. Según apuntan, «la de Penya Roja es una situación similar a la de la urbanización Monte Pego. La empresa alega que está en quiebra y no puede hacerse cargo del mantenimiento de la zona. Nosotros tan sólo podemos notificar todos los desperfectos que existen al agente urbanizador y a la administradora concursal; y después ya nos plantearíamos iniciar un procedimiento ante el juez».

Más de una década ha pasado desde que la mercantil se declaró en concurso de acreedores y paró las obras de Penya Roja. El paso de los años ha deteriorado los más de 726.000 metros cuadrados de parcela donde esqueletos de los edificios ya son una imagen habitual para los vecinos que pasan por la zona.

Durante los más de diez años algunas empresas han llamado a la puerta del consistorio pegolino presentando proyectos para tratar de revivir este mastodonte víctima de la crisis del ladrillo. La más destacada fue la de una empresa árabe que pretendía construir un hospital, un hotel y una universidad, aunque a día de hoy desde el ejecutivo aseguran que no se ha vuelto a saber nada de esta iniciativa.