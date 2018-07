Los vecinos del Montgó se quedan sin servicio de correos unos meses antes de lo previsto Representantes de GD. / LP A.C DÉNIA. Viernes, 27 julio 2018, 00:50

Los problemas con los buzones pluridomiciliarios de los vecinos del Montgó continúan. Según explicó Miguel Llobell, representante de Gent de Dénia (GD), el pasado 3 de julio, el servicio de Correos dejó de dar servicio a los buzones ya colocados en la zona, afectando así a los vecinos del Montgó, un tema tratado ayer en el pleno municipal.

Según explicó Llobel, el plazo para solicitar estos buzones pluridomiciliarios se había extendido hasta el 14 de agosto, si bien Correos debía dar servicio hasta el 1 noviembre. Sin embargo, señaló que «los buzones que ya están en batería y que en su día se colocaron juntos se quedaron sin servicio el día 3 de julio». Llobell tildó el asunto de «muy grave» y consideró que «los vecinos afectados por esta suspensión creen que hasta el uno de noviembre van a tener correspondencia». Por ello, culparon al consistorio de «esa dejadez de información».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Montgó Mario Vidal, también cuestionó al consistorio: «podría haber actuado de otra manera». Por un lado, alegó que el Montgó tiene suficientes viviendas por hectárea para no ser un diseminado. Asimismo, criticó que el consistorio esté remitiendo a los vecinos a Correos, como si fuera un «asunto personal». Además, cuestionó la distribución planteada por el consistorio para los buzones. Según dijo, los puntos en los que pretende establecerlosson insuficientes y requieren que la gente camine largas distancias. El vicepresidente delEuroclub de Dénia, Aloys Kolpech criticó que hay vecinos que no tienen forma de pedirlos pues no residen en Dénia todo el año .