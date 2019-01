Vecinos de Dénia remiten al Consistorio 8.000 fotos de baches en el Montgó

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Dénia reiteró ayer la «nefasta» gestión del equipo de gobierno, al que acusó de actuar como «dictadura caciquil» en algunas cuestiones. Su presidente, Mario Vidal, aseguró que los ciudadanos que residen en el extrarradio están perdiendo servicios por la actitud del Consistorio. Según dijo, en esta legislatura no ha hecho nada de lo que prometió y los barrios están peor. Como ejemplo, explicó que han remitido al Ayuntamiento 8.000 fotos de los baches, matojos y desperfectos que hay en 14,5 kilómetros de calles del Montgó.

Vidal insistió en que desde el ejecutivo local comenzó a gobernar no han atendido sus peticiones. El presidente incidió en que no aceptaron sus propuestas en el tema de los buzones pluridomiciliares, que los concejales de barrio no han hecho caso a sus solicitudes y que la única zona bastante satisfecha es La Faroleta.

La críticas a la gestión del departamento de Medio Ambiente fueron numerosas. Según dijo el representante de la Federación, la limpieza de barrancos y regatxos ha sido nula y los contenedores que se prometieron no se han colocado. Además, recriminó que las obras del Plan Confianza se concentraran en el casco urbano y se olvidaran del extrarradio.

Por su parte, Jaime Fermín Ribes, miembro de la Federación y de Veïns del Montgó, hizo hincapié en la discriminación que sufren porque a ellos solo se les conoce para pagar impuestos, pero sin recibir los mismos servicios que en el casco, pese a abonar recibos más cuantiosos. También comentó que el Consell de Participació ha funcionado «poco, que el dinero de los presupuesto participativos es una «ridiculez» y que ya se conformarían en su barrio con que les pusieran la mitad de los bancos que se han colocado en la calle Colón.

La presidenta de Les Bassetes, Marilín Bertó, exigió que se ponga fin a las aguas estancadas en los regatxos y reclamó contenedores soterrados y más vigilancia policial.