Vecinos de Dénia denuncian «la barrera de algas» que se acumula en la orilla de Les Marines Unos niños retiran con un camión de juguete restos de posidonia acumulados en la playa de Les Marines . / Tino Calvo Las zonas de Blay Beach y Les Bassetes son las más afectadas por las montañas de posidonia, que se agravan tras los temporales de estos días K. CARRIÓ DÉNIA. Lunes, 26 agosto 2019, 23:54

La misma estampa se repite en las costas de Dénia tras los temporales de estos días. Los vecinos y bañistas del tramo de Les Marines comprendido entre Blay Beach y Les Bassetes vuelven a sufrir y denunciar la acumulación de posidonia en la orilla de la playa. Las tareas que llevan a cabo los servicios de limpieza son «insuficientes» para el volumen que en este tramo se generan, y es que con la llegada de la gota fría en los próximos días la situación «será mucho peor y más difícil de manejar». Así lo remarcó la presidenta de la Asociación de vecinos de Les Bassetes, Marilín Bertó, que aseguró que «estamos hartos de que durante todo el verano tengamos que pelear por cruzar la barrera de algas».

Bertó subrayó la «imposibilidad» de entrar en el mar debido al colapso que las algas provocan y que también ella ha vivido en primera persona. «Intentamos acceder pero, al llegarme la montaña por encima de las rodillas, más de una vez casi me caigo», aseguró la presidenta. Según afirmó, «se ha limpiado un poco la arena, pero han dejado en la orilla un montón que no nos deja entrar».

Asimismo, la portavoz vecinal relató cómo los habitantes de Les Bassetes, Madrimar e incluso de otros enclaves como Les Rotes la «asedian preguntando o pidiendo respuestas» ante la problemática. Bertó argumentó que «el concejal ha contestado siempre a los vecinos y nos ha mantenido informados en todo momento sobre las labores que se llevaron a cabo en cada una de las playas». No obstante, añadió que «no es suficiente el trabajo que llevan a cabo, igual necesitan más maquinaria desde hace años».

Los servicios de limpieza recogieron 110 toneladas en este punto y realizarán una segunda actuación

A pesar de esta estampa, no todo son quejas ante la montaña de posidonia. Algunos vecinos que ayer se encontraban disfrutando de la playa señalaron que para ellos no era molestia la acumulación, ya que su presencia «supone que el agua está muy limpia y no dificulta tanto la entrada al mar».

Por su parte, el concejal de Playas de Dénia, Pepe Doménech, respondió a Marilín Bertó que «se recogieron 110 toneladas de esos enclaves durante la noche del pasado domingo». Sin embargo, argumentó que para la limpieza de la zona de Les Bassetes «no basta con una jornada de trabajo, se necesita una segunda pasada». Según indicó el edil, estaba planeado volver anoche para «recoger el resto, pero la gota fría y el temporal podrían evitar que vayamos».

Asimismo, Domenech especificó que las tareas se centrarán en los próximos días en la zona de Les Marines. «En primer lugar pasaremos desde Les Fons hasta Les Bassetes, además de ir a la playa de Els Molins, que es una de las que más acumula con estos temporales», añadió.

Y es que la llegada esta semana de la gota fría trae consigo tormentas y lluvias intensas. El concejal de Playas afirmó sobre este aspecto que esos puntos «volverán a estar llenos de posidonia, por lo que las labores se intensificarán el viernes y sábado». Aunque Domenech recalcó la «premura con la que el equipo de limpieza debe trabajar». Es más, el edil comentó que es probable que necesiten «contratar servicios extras para poder cumplir con las labores en todos los enclaves».

Según afirmó, «necesitamos muchísimas más herramientas para poder realizar correctamente el trabajo, pero con el presupuesto actual no se puede hacer más». El Consistorio cuenta con una partida de 900.000 euros y el contrato con la empresa de recogida lleva desde 2013 con las mismas condiciones. Domenech insistió en la «necesidad de contratar más servicios».