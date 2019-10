Los vecinos de Cristo del Mar en Xàbia viven atrapados entre escaleras a falta de una rampa Una de las vecinas que usa silla de ruedas pasea por la pasarela al no poder bajar por las escaleras. / B. O. Aseguran que han pedido una solución para solventar el problema al que se enfrentan cuatro personas de edad avanzada B. ORTOLÀ XÀBIA. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:54

«Es increíble que no hayan puesto solución durante tanto tiempo, nos tienen ignorados y para salir de casa tengo que hacer un esfuerzo tremendo». Así lamentaba ayer Paquita Crisóstomo la difícil situación que vive en su vivienda de Xàbia debido a poco más de media docena de escalones. Y es que esta vecina de la calle Cristo del Mar, en el barrio Duanes, y con más de 80 años y movilidad reducida, debe pasar por una odisea cada vez que quiere salir a la calle, ya que debe bajar varios escalones desde su portal hasta pie de calle. Una situación que se agravó hace poco más de un lustro, cuando a esta vecina las piernas empezaron a desfallecerle. «En los últimos cinco años el problema se ha ido agravando», explicó ayer su hermana.

Se trata de una situación «insostenible», apuntan tanto esta vecina como sus familiares, quienes tienen que asistirla «cada vez que quiere dar un simple paseo por el barrio o cuando tiene que ir al médico por ejemplo, necesitamos una solución, una rampa», apuntó Pepe Miralles, uno de sus hijos.

Pero Paquita no es la única que sufre este inconveniente. Según relata, en el tramo que ocupa este paso elevado que termina por ambos lados con escalones de tamaño considerable también vive su prima con su marido, ambos de avanzada edad. «Ella también utiliza una silla de ruedas porque le cuesta caminar, pero no es la única que tiene dificultades, en total somos cuatro personas mayores que tenemos dificultades para poder bajar a la calle», comentó.

El marido de una de las afectadas se ofreció a pintar la barandilla, pero no recibió respuesta

Ayer por la mañana, la prima a la que se refería Crisóstomo daba un paseo por esta acera elevada de poco más de 10 metros de longitud situada justo al lado de la sala de cine Jayan. A la señora la empujaba su marido, quien también mostraba dificultades para caminar. Ambos prefirieron no hacer declaraciones al respecto. También tiene problemas para llegar al portal de su casa el marido de Paquita. «Ya soy mayor y, pese a que todavía puedo andar, las fuerzas no son las mismas. Cuando voy cargado con las bolsas de la compra se me hace una montaña poder subir los escalones», relató.

Reprochó igualmente que en su momento el consistorio no le permitiera pintar la barandilla con la que cuentan los escalones. «Está muy mal cuidada, además les dije que la quería pintar de blanco para que no esté tan caliente por el sol y que la gente no se queme cuando se agarra para subir o bajar, pero no me hicieron caso y todavía sigue en malas condiciones».

Por todos estos inconvenientes, el hijo de Paquita decidió grabar un vídeo y colgarlo en las redes sociales para denunciar el problema con el que deben lidiar a diario. Unas imágenes en las que se puede ver a su madre bajando los escalones con gran dificultad y sujeta a la barandilla, mientras él baja la silla. Al vídeo le acompaña una frase contundente: «Mamá no te preocupes que después de muerta el Ajuntament de Xàbia igual se decide a hacer la rampa. Debes pensar, desear y exigir a 'largo plazo'». Una llamada de auxilio que tanto él como su madre y el resto de la familia han hecho llegar, «en repetidas ocasiones» al equipo de gobierno. De hecho, Paquita aseguró ayer que ha mantenido reuniones en varias ocasiones con el alcalde del municipio, José Chulvi, para pedirle una solución, pero «nos dijo que en ese momento no había presupuesto para poder hacerlo».

No fue hasta esta semana, aseguraron, que desde el ejecutivo les confirmaron que tienen previsto realizar la obra en los próximos meses. De hecho el primer edil lo confirmó ayer. Según indicó, «ya se solicitó en su momento pero en un principio se dijo que la actuación no era viable, pero ahora nos han comunicado que sí lo es, por lo que estamos en trámites para solucionarlo, aunque los contratos no se hacen de hoy para mañana».