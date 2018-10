Tres victorias para los equipos del Dénia Bàsquet Defensa de los seniors del Dénia Básquet durante un partido. / LP Tan solo el senior masculino autonómico y el junior femenino cayeron derrotados, el resto sumaron triunfos muy importantes JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:41

El balance de la última jornada disputada por los equipos de competición del Dénia Básquet fue positiva ya que de cinco equipos, solo dos cayeron derrotados. Los seniors masculinos perdieron en su desplazamiento a Novelda ante el CB Jorge Juan por 79 a 72, tras la disputa de un tiempo extra de cinco minutos. Un mal inicio dianense hizo ir a remolque en el marcador hasta prácticamente el final del tercer cuarto. En el tiempo extra algunas malas decisiones en ataque y la perdida del dominio en el rebote permitió a los locales dominar y apuntarse el triunfo, por 79 a 72.

El equipo femenino de Autonómica venció en su visita a domicilio al CB Oliva por 42 a 53. No fue el mejor partido de las chicas que dirige Ferrán García, pero consiguieron un triunfo importante pese a tratarse todavía de la segunda jornada de la competición. El conjunto senior masculino de liga Zonal se impuso con total rotundidad al CB Tavernes por 87 a 37. Tras un primer cuarto muy igualado, la salida en el segundo del equipo desarboló por completo a los valleros que fueron viendo a partir de ahí crecer la diferencia en el marcador de manera progresiva al no poder seguir el alto ritmo de juego impuesto por los chicos de Carlos Vila.

Por su parte, el equipo junior femenino jugó a un alto nivel pero esto no le valió para doblegar a un gran adversario como fue el CB San Blas. Las alicantinas se llevaron la victoria por 50 a 69. Si la pasada semana rozaron el triunfo en cancha de Adesavi en esta ocasión fueron capaces de llegar dominando al descanso (29 a24). Reaccionó muy bien el San Blas que paso a dominar el partido, aunque las distancias no fueron amplias. En la recta final del choque fue cuando se fueron las alicantinas en el marcador gracias a su acierto en ataque. Las dianenses estuvieron compitiendo hasta el final y no merecieron una derrota tan amplia.

El conjunto junior masculino que dirige Edu Clavero sumó una victoria al imponerse por 91 a 59 al NB Alzira. Los visitantes salieron muy metidos en el partido consiguiendo marcar su ritmo de juego y dominar a un Dénia Básquet demasiado relajado a la pista. Todo cambió tras el paso de los jugadores por vestuarios, en los dos últimos cuartos el control del juego en todas sus facetas permitió a los dianenses alzarse con un triunfo claro. Un tercer cuarto excelente de los de Edu Clavero sentó las bases del triunfo ante uno de los favoritos de la competición gracias a un juego muy vivo con mayor acierto ofensivo.