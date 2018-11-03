UN 'TRENET' UNIRÁ LOS +BARES DE LA FERIA GASTRONÓMICA DE ONDARA

JOSÉ IGLESIAS. LA FIRA GASTRONÓMICA 2018 DE ONDARA VOLVERÁ A DESARROLLARSE, AL IGUAL QUE EN LAS DOS ÚLTIMAS EDICIONES, DURANTE LOS TRES FINES DE SEMANA DE LA FIRA DE FIRES, EN LOS 12 BARES Y RESTAURANTES QUE ESTE AÑO PARTICIPAN Y QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD.
LA NOVEDAD DE ESTA EDICIÓN ES QUE LOS ESTABLECIMIENTOS ESTARÁN CONECTADOS CON UN 'TRENET' QUE EFECTUARÁ UNA RUTA CIRCULAR, LLEVANDO A LOS CLIENTES DE LOCAL EN LOCAL PARA QUE PUEDAN DISFRUTAR DE LOS PLATOS Y TAPAS MÁS SABROSAS Y DE UN MENÚ DEGUSTACIÓN ESPECIAL DE FERIA, QUE INCLUIRÁ COMO ELEMENTO EN COMÚN LA 'PANSA' O LA NARANJA.
LOS BARES Y RESTAURANTES QUE PARTICIPAN EN LA FERIA GASTRONÓMICA 2018 SON: BAR PLAÇA DE BOUS, CAFÉ BAR SENDRA, IL FRATELLI LA NONNA , BAR RTE LA PARADA (EURO), RESTAURANTE VALERO, HOTEL RAMIS, TASTA'M, RTE TAURINO, BAR LA XATA, BAR LA ANDALUZA, LO DE SALVADOR Y PIZZERIA RABBIT.
DESDE LA CONCEJALÍA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SE EDITARÁ UN FOLLETO ESPECÍFICO DE LA FERIA GASTRONÓMICA INDICANDO CUÁLES SON LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES EN UN MAPA, CON LOS MENÚS QUE OFRECE CADA UNO Y LOS HORARIOS DEL 'TRENET' QUE LOS CONECTA.
ONDARA CELEBRARÁ DEL 10 AL 25 DE NOVIEMBRE LA XXXIII FIRA DE FIRES 2018, BAJO EL LEMA 'LA FIRA DE FIRES DES DE 1690'. ACOGERÁ EN EL PRIMER FIN DE SEMANA LA IV FIRA MARINA ALTA AMB ELS 5 SENTITS: LA VISTA, EL NOSTRE PAISATGE', QUE SE CELEBRARÁ EN EL PRADO DE ONDARA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE Y PRETENDE SER UN ESCAPARATE Y UN HOMENAJE AL PAISAJE DE LA MARINA ALTA.
MERCADOS MEDIEVALES, ENCUENTROS MOTEROS, FERIA DE ATRACCIONES COMPLETARÁN LA PROGRAMACIÓN QUE EL ÚLTIMO DÍA OFRECERÁ UNA 'DEGUSTACIÓ GASTRONÒMICA AL PRADO'. SERÁ EL DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE, CON DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS A CARGO DE LOS STANDS PARTICIPANTES DENTRO DEL PRADO: CA PAQUITINA (ONDARA), 'AL TEU GUST-MENJAR PER EMPORTAR' (ONDARA), BAR PLAÇA DE BOUS (ONDARA); LA COQUERIA-MOSSETS ARTESANS (ORBA), FORN DEL CRISTO (SUECA), CARNICERÍA FINA (SUECA), PASTISSERIA VICTÒRIA (ONDARA), Y REBOST DE MARI (ONDARA).